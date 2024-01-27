Сколько Усик и Фьюри заработают за бой. Озвучены гонорары боксеров

17 февраля 2024 года состоится первый в истории боксерский поединок в супертяжелом весе за абсолютное чемпионство эпохи четырех поясов. Обладатель титула WBA, WBO, IBO и IBF в Александр Усик (21-0, 14 КО) сразится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

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За 3 недели до начала мегафайта, в прессе оказалось немного информации о гонорарах спортсменов. Сумму в 100 млн долларов, которую заработает Фьюри еще в октябре озвучил промоутер Боб Арум. С учетом того, что Арум заинтересованное лицо и его цель подогревать интерес к поединок, такая цифра вызывает сомнение.

Более реалистичными выглядят показатели, названные экспертом Саймоном Джорданом в майском подкасте на talkBOXING: гонорар Фьюри может составить £90 млн (около $115 млн), а Усик заработает £50 млн (чуть больше $60 млн).

С того момента ситуация немного изменилась. Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, которых организаторы вечера бокса в Эр-Рияде собирались свести в со-главном бою, не выступят на ивенте. Таким образом часть средств, которых планировалось потратить на них, абсолютно реально может отойти Усику и Фьюри.

В тоже время перенос боя на февраль,стало неприятным сюрпризом для саудитов. Те хотели сделать встречу главным событием на ежегодном фестиваля Riyadh Season, на проведение которого Королевство выделяет сотни миллионов долларов.

Таблоид The Sun сообщал, что из-за отказ Тайсона проводить поединок в декабре 2023-го, ему грозил колоссальный иск от руководства Саудовской Аравии. Вполне возможно, что гонорар британца может существенно пострадать из-за неисполнения обязательств по контракту.

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