'Сбитый летчик'. Хирн рассказал о последствиях боя Усик – Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн предположил, что невзрачный бой, который выдал Тайсон Фьюри против Фрэнсина Нганну, мог быть не случайностью. По мнению Хирна, все станет понятно 17 февраля, когда Тайсон сразится против Украинца Александра Усика.

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Вспоминая ту битву промоутер сакцентировал внимание на нокдауне, в который Фрэнсис отправил Тайсона.

"Он сбил с ног Фьюри, и это придало ему уверенности. Мы не знаем, было ли это случайно. Возможно, Фьюри – "сбитый летчик". Мы узнаем это 17 февраля. Очень трудно представить, что ты вступаешь в бой, не имея ни малейшего представления о том, что собирается делать другой парень. Осталась ли у Фьюри способность держать удар? Нам предстоит это выяснить", - цитирует Хирна Mirror.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель встречи между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Это будет первая битва за абсолютку в супертяжелом весе за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Стоит отметить, что бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

В тоже время, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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