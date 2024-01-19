'Даже если Усик победит...' В Саудовской Аравии сделали громкое заявление о бое украинца с Фьюри

Организатор вечеров бокса в Эр-Рияде Турки Алалших выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) подерется с победителем двух поединков между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО). При этом представитель Саудовской Аравии назвал своей главной целью организацию боя двух британских супертяжей.

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Об этом Алалших заявил в интервью стримминговой платформе DAZN, информирует популярный портал Boxing Scene. Также, по его словам, болельщики хотели бы увидеть реванш Фьюри с Фрэнсисом Нганну (0-1, 1 КО), который 8 мая проведет второй бой на профессиональном ринге, встретившись с Джошуа.

"Мы хотим увидеть бой Фьюри и Усика, и, как результат, их реванш. После этого мы хотим увидеть Тайсона Фьюри против Нганну, люди хотят этого. И мы хотим увидеть, победит ли Фьюри, мы хотим увидеть его против Джошуа. Если Усик победит Фьюри, возможно, у нас будет шанс провести третий бой украинца с Джошуа. Но даже если Усик победит, люди все равно захотят увидеть Тайсона против Джошуа. Это то, что мы хотим предложить рынку. Фьюри около 35 лет. Джошуа около 33. Усику – 37, Уайлдеру – 38.Почему мы теряем время?" – сказал Алалших.

Ранее украинский супертяж Владислав Сиренко поделился ожиданиями от боя Усик – Фьюри, который запланирован на 17 февраля, и предположил, что будет делать в ринге британец. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

В то же время Энтони Джошуа дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией.

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