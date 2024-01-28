'Влияет до сих пор'. Спаринг-партнер Усика рассказал, что произошло в тренировочном лагере украинца. Видео

Британский тяжеловес Дэвид Аллен (21-6-2, 18 КО), который помогал Александру Усику во время подготовки украинца к бою с Энтони Джошуа, вспомнил удар, который его потряс во время спарринга с Александром. По словам Аллена, точность удара была просто феноменальна.

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Аллен после левого бокового зашатался и едва не оказался в горизонтальном положении. Усик вовремя подхватил его под руки, спросив "все ли с ним в порядке".

"В тот момент, когда он пробил мне в подбородок, оставалось всего 20 секунд до конца последнего раунда. Последний спарринг был просто блестящим... Это был не самый сильный удар, но он подкосил мою уверенность в себе. Меня пошатнуло. Я помню, в каком был состоянии... Это были последние 20 секунд. Если бы я их вытерпел, то решил бы, что я лучший тяжеловес в мире... Честно говоря, это сильно подорвало мою уверенность. Вероятно, это все еще влияет на меня и сейчас", – признался Дейв в интервью Youtube-каналу iFL TV.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2020 году после тренировочного боя с Александром Усиком Аллену пришлось завершить профессиональную карьеру в 28 лет

На своей странице в Instagram Аллен опубликовал видео тренировочного боя с украинцем и рассказал, что после мощного удара от нашего соотечественника он на некоторое время отключился. Сотрясение мозга, полученное в этом моменте, стало для него последней каплей.

Напомним, что 17 февраля 2024-го Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. На кону будут стоять титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Это станет первой битвой в истории эпохи четырех поясов.

25 января стало известно, что битва Усик – Фьюри столкнулась с серьезной проблемой.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик – Фьюри.

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