"Федоров – МО": в городах Украины уже 13-й день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

Во многих городах Украины уже 13-й день подряд проходят массовые митинги в поддержку Михаила Федорова. Вечером 28 июля участники акций вновь собрались на центральных площадях и вышли с картонными плакатами, призывая вновь назначить его на должность министра обороны.

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Акции прошли, в частности, в Ивано-Франковске, Ровно, Львове, Киеве и ещё во многих городах. Участники заявляют о необходимости пересмотреть решение об увольнении Федорова и продолжают мирные собрания.

Ивано-Франковск

О ходе акции в Ивано-Франковске сообщило "Суспильне Ивано-Франковск". По информации редакции, вечером 28 июля на площадь перед административным зданием пришли почти 100 горожан. Участники традиционно приходят с самодельными плакатами и остаются на площади в течение всего вечера.

Киев

В Киеве, по имеющейся информации, также состоялся мирный митинг. На акцию собрались несколько сотен участников, которые выступили против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны и призвали власти пересмотреть принятое решение.

Люди собрались в центре города, держа в руках плакаты и выражая поддержку Михаилу Федорову. Протестующие подчеркивали, что их собрания остаются мирными, и призывали пересмотреть решение об увольнении Михаила Федорова.

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