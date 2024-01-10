Знаменитый российский боксер Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) выступит в андеркарте поединка Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), который состоится 17 февраля в Эр-Рияде. Бывший чемпион полутяжелого веса вернется на ринг впервые с мая 2022 года.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал известный журналист Майк Коппингер с телеканала ESPN. По его данным, соперником 40-летнего Ковалева станет небитый шведский крузер Робин Сирван Сафар (16-0, 12 КО).

В мае-2022 Ковалев, который известен под прозвищем Крашер, поднялся из полутяжелого дивизиона и нанес первое поражение в карьере болгарину Тервелу Пулеву (18-1, 14 КО). До этого он уступил Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО).

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Серей, который уже долгое время проживает в США, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram призыв к миру. При этом он открыто не осудил агрессии своей родной страны.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!