'Вот почему я тебя уважаю': Фьюри обратился к Усику и ответил на вопрос о ненависти к украинцу

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри признался, что не испытывает негатива в отношении Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, добавил, что с радостью принял вызов провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Видео дня

Об этом Фьюри заявил во время встречи с Усиком в рамках передачи The Gloves Are Off на телеканале TNT Sports. Уроженец Манчестера назвал себя и нашего соотечественника избранными, так как они стали первыми за 25 лет боксерами, которые поспорят за все титулы дивизиона.

"Увидеть кого-то, кто так же верит в бога, это невероятно. Вот почему я тебя уважаю. 25 лет назад у нас был абсолютный чемпион мира. И теперь наша судьба – драться за титул. Никто другой не был избран для этого по тем или иным причинам. Задолго до меня и до тебя ни один чемпион мира не имел такой возможности. И все, что мы должны теперь делать, – это танцевать. И я с радостью идут на этот вызов. У меня нет никакой враждебности к Александру. Не могу сказать о нем ничего плохого. Но к его сожалению, ему придется драться с Тайсоном Фьюри в тот момент, когда он выбран судьбой", – сказал Фьюри.

Отметим, что после окончания разговора, во время которого Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, боксеры пожали друг другу руки. Также сам Усик рассказал, что произойдет после 12-го раунда боя. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!