В США с почестями похоронили сенатора Грэма: на церемонии присутствовал президент Украины. Фото и видео

Во вторник, 28 июля, в столице США Вашингтоне с почестями проводили в последний путь сенатора-республиканца Линдси Грэма, который умер 11 июля. На церемонии, которая состоялась в Капитолии, присутствовало высшее руководство государства и сотни американских законодателей. С сенатором также простились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которые прибыли в США для встреч с президентом Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Reuters. В ротонде Капитолия игралиоркестры ВВС США, а политики чтили память сенатора, вспоминая его как общительного, остроумного и убедительного человека. Гроб с телом Грэма, завернутый в флаг, разместили в центре просторного помещения.

После этого его перевезли в Вашингтонский национальный собор, где в 21:00 по киевскому времени началась поминальная служба. Во время нее с речью выступил Дональд Трамп – он назвал Грема "одной из самых выдающихся фигур в истории Сената".

"Сегодня мы собрались, преисполненные глубочайшей благодарности и глубочайшей скорби, чтобы почтить память дорогого друга, преданного брата, уважаемого государственного деятеля, выдающейся фигуры Сената Соединенных Штатов и настоящего американца, который ушел от нас слишком рано.

На протяжении более 30 лет в этом Капитолии не происходило ничего важного, о чем бы не знал Линдси Грэм... Независимо от того, насколько напряженной была ситуация в Вашингтоне, практически все – и республиканцы, и демократы – любили Линдси. Ну, не все, но так звучит лучше. Не все", – сказал он.

Ведущий Fox News Шон Ханнити во время похорон обратился к Зеленскому.

"Линдси Грэм считал вас поэтом-воином или комиком-воином. Он использовал именно эти термины. Линдси гордился вами и мужеством украинцев", – сказал он.

Кем был Линдси Грэм

Грэм был сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина и известным сторонником Израиля и Украины. Он приобрел известность в конце 1990-х годов, когда возглавлял группу Палаты представителей, которая вела дело об импичменте президента Билла Клинтона.

Бывший юрист ВВС и член Национальной гвардии штата, Грэм был избран в Палату представителей в 1994 году, а в Сенат – в 2002 году, куда его переизбирали в 2008, 2014 и 2020 годах.

Когда-то Грэм был ярым критиком Трампа, но впоследствии стал одним из самых преданных союзников 47-го президента и его постоянным партнером по гольфу.

Когда Грэм возглавлял Судебный комитет Сената, он помог реализовать судебную реформу Трампа. Он руководил процедурой утверждения более 200 федеральных судей – это консервативное наследие, которое, вероятно, сохранится на поколения.

Однако он публично выразил несогласие с решением Трампа в прошлом году помиловать около 1 500 сторонников президента, которые 6 января 2021 года штурмовали Капитолий.

Грэм неоднократно выступал с жесткими заявлениями в отношении России и ее лидера Владимира Путина и призывал к максимальному давлению на Кремль. Американский политик требовал ужесточения санкций в отношении РФ, увеличения военной помощи Киеву и возвращения похищенных украинских детей, одновременно предупреждая Москву о серьезных последствиях.

Что известно о смерти сенатора

Утром 12 июля стало известно о смерти американского сенатора Линдси Грэма. Политик скончался после кратковременного и внезапного сердечного приступа.

Позже СМИ писали, что он умер не от сердечного приступа, как сообщалось ранее. Причиной стал разрыв аорты.

Дарлин Грэм Нордон принесла присягу в Сенате США и официально приступила к исполнению обязанностей сенатора от штата Южная Каролина. Она заменит своего покойного брата Линдси Грэма до января 2027 года, когда должен был завершиться его сенаторский срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США представили обновленную версию двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России, который на протяжении многих лет продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Документ смягчает отдельные положения о пошлинах для крупнейших покупателей российских энергоносителей, однако сохраняет жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот".

Президент США Дональд Трамп призвал американский Конгресс включить Иран в двухпартийный законопроект об антироссийских санкциях. Таким образом глава Белого дома стремится почтить память одного из авторов документа и своего товарища сенатора Линдси Грэма.

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