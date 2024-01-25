С боем Усик – Фьюри возникла проблема, которую не могут решить

Запланированный на 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) столкнулся с серьезной проблемой. Как пишет в соцсети X (бывшая Twitter) обозреватель Шон Нэм, стороны никак не могут решить, какие судьи и рефери должны обслуживать бой.

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Сторона Фьюри категорично настаивает на том, чтобы как и в предыдущих боях в Эр-Рияде, всем управлял Британский боксерский совет (BBBofC). Команда Усика против.

"Контракт требует наличия взаимосогласованной организации всего судейского процесса", пишет Нэм.

С учетом того, что до боя осталось всего 3 недели, 25 января представители Усика и Фьюри должны были провести встречу. О ее итогах на момент публикации новости ничего не известно.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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