'Защищали мою страну': Фьюри нашел странную причину наехать на Усика и получил ответку от украинца

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) неожиданно раскритиковал Александра Усика (21-0, 14 КО) за то, что тот носит серьгу в ухе. Цыганский король, как называют британца, отметил, что именно это станет причиной его победы.

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Об этом Фьюри заявил во время встречи с Усиком в рамках передачи The Gloves Are Off на телеканале TNT Sports. "Я знаю, что он не сможет меня победить. Человек, который носит серьгу в ухе, никогда не сможет победить Тайсона Фьюри. Никогда. Никаких шансов. Никто из тех, кто носит серьги, не сможет победить меня", – категорически отметил британец.

В ответ украинец объяснил ему, что украшения носили еще казаки: "Это были люди, которые многие годы защищали мою страну от наших врагов. Это просто доказательство моего казачьего происхождения. Они никогда никому не проигрывали. В этом нет красоты или моды".

Однако Тайсона этот ответ не устроил. "Слушайте, в Украине это значит, что он хороший боец, а там, откуда родом я, это означает, что он девчонка с серьгой", – добавил Фьюри.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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