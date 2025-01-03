Вброс и обман: заявлено о фальсификации в реванше Усик – Фьюри

Бывший боец смешанных единоборств, аналитик и комментатор Чейл Соннен поставил под сомнение размеры гонораров Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 14 КО) за их поединки. 47-летний американец выразил уверенность в том, что сумма в 191 миллион долларов на двоих в реванше была озвучена для рекламы боя.

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Об этом Соннен заявил для подкаста Blue Wire, пишет портал essentiallysports.com. Экс-претендент на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях отметил, что устроители противостояния Усика и Фьюри занимались вбросами.

"Были слухи, что Усик получит 60 миллионов долларов за бой с Фьюри. Так вот – три недели назад Усик не получил $60 млн. Эти цифры преувеличены. Они были сфабрикованы для общественности", – сказал Соннен.

Отметим, что по данным СМИ, за первый бой с Фьюри украинский боксер должен был заработать 60 млн, а за реванш – 105 млн в американской валюте.

Напомним, реванш Усика и Фьюри завершился победой Александра единогласным решением со счетом 116-112 трижды.

Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя. Также появилась реакция на результат поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Недавно Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI веке. А с Фьюри случилась "катастрофа" после второго поражения от Александра. Кроме того, в Британии сообщили о радикальных изменениях с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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