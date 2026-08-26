СБУ разоблачила российского "крота" в подразделении ВСУ: он корректировал удары противника по югу Украины

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, завербованного из числа мобилизованных военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ. Он собирал информацию о местах базирования Сил обороны и корректировал вражеские обстрелы на юге Украины.

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Об этом сообщила СБУ в Telegram-канале. Агента разоблачили и задержали сотрудники ведомства в Одесской области при содействии Главнокомандующего ВСУ.

Искал быстрый заработок в Telegram

Как установило расследование, военный попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал быстрый заработок в Telegram-каналах. Там с ним связался представитель российских спецслужб и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

После вербовки мужчина объезжал областной центр и прилегающие районы на арендованном автомобиле, чтобы скрытно фотографировать на телефон места базирования Сил обороны. Также он отмечал координаты расположения украинских военных на Google-картах.

Киберспециалисты СБУ своевременно раскрыли шпионскую деятельность агента, задокументировали её и задержали мужчину, когда он проводил доразведку вблизи объекта ВСУ.

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружили виртуальный кошелек, который мужчина создал в расчете на криптовалютные переводы из России.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрразведка СБУ задержала во Львове агента РФ, который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах базирования украинских военных. По данным спецслужбы, мужчина фотографировал потенциальные цели и передавал российскому куратору сведения о железнодорожной инфраструктуре, государственных и военных учреждениях.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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