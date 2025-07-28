'У украинцев другой образ мышления': экс-чемпион мира оценил победу Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира в среднем весе Джордж Гроувз выразил свое восхищение украинскими боксерами, которые придерживаются невероятной дисциплины. Комментируя победу Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО), британец отметил, что наши соотечественники обладает особым мышлением.

Видео дня

Об этом Гроувз заявил в интервью EscapistMagazin. Бывший боксер также добавил, что в супертяжелом весе близка к завершению эра Усика, который сумел победить всех топовых представителей королевского дивизиона, а некоторых из них дважды, став абсолютным чемпионом.

"У украинцев немного другой образ мышления, не так ли? Я думаю, у Кличко была отличная дисциплина, и Усик, безусловно, такой же. Какое-то время существовало правило, что необязательно жить и дышать боксом с самых ранних лет. Эта эра Усика почти закончилась. Потому что он победил всех этих парней. Он победил их, вернулся, составил новый план, чтобы снова победить. Хочу ли я снова увидеть бой Усика против Фьюри? Нет. В этом бою нет смысла", – сказал Гроувз.

Отметим, что после победы над Дюбуа 19 июля Усик отметил, что у него нет мотивации боксировать, а результат ему приносит именно дисциплина.

В минувшую субботу украинец нокаутировал британца в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь, Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!