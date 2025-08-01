'Сенсационно': в WBA сделали неожиданное заявление о бое Усик – Дюбуа и назвали место украинца в рейтинге

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала Александра Усика (24-0, 15 КО) боксером месяца по итогам июля. В организации отметили, что именно победа нашего соотечественника над британцем Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) вызвала наибольший резонанс среди экспертов и болельщиков.

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Об этом говорится на официальном сайте WBA. Ассоциация представила обновленный рейтинг супертяжелого веса, где наш соотечественник значится на самой вершине, а комментируя саму победу Усика над Дюбуа, назвала сенсационным нокаут в поединка в пятом раунде, ведь многие прогнозировали остановку боя не ранее девятой трехминутки.

"На этот раз в центре внимания оказался Александр Усик, названный "Боксером месяца". Июль ознаменовался бурными событиями в мире бокса, но ни одно выступление не вызвало такого резонанса, как выступление Усика. 19 июля украинский мастер техники сенсационно нокаутировал Даниеля Дюбуа в пятом раунде на стадионе "Уэмбли", вернув себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это был классический Усик – тактически грамотный, точный и сокрушительный, когда того требовал момент", – отметили в WBA.

Напомним, 20 июля украинец нокаутировал британца в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.

Также Усик сделал необычное заявление о гимне Украины. А в сети показали видео того, что происходило перед боем украинца с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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