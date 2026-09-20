Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем они говорили

В воскресенье, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Они, в частности, договорились в ближайшее время встретиться в Нью-Йорке.

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Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram. По его словам, эта встреча может многое изменить, поскольку дипломатическая динамика очевидна.

"Только что разговаривали с президентом Трампом. Важный разговор, и многое успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть", – написал Зеленский.

Он также поблагодарил за недавний визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

"Мы подробно обсудили существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный путь – это приоритет номер один. Есть идеи относительно мер по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности – энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы предпринимать действительно серьезные шаги", – рассказал президент.

Кроме того, он поблагодарил Дональда Трампа за подписание закона Линдси Грэма.

"Мы все согласны: мир должен быть. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил беседу президент.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в пятницу, 18 сентября, подписал закон о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении России, а также продление действующих ограничений против Ирана.

Законопроект H.R. 5334 сначала одобрила Палата представителей, после чего Сенат внес в документ поправки. 7 августа Сенат поддержал измененный законопроект 86 голосами против 11.

16 сентября Палата представителей согласилась с поправками Сената. За это решение проголосовали 262 конгрессмена, против выступили 159. После этого документ направили президенту США на подпись.

Когда в Сенате США представили обновленную версию законопроекта о новых санкциях против России, который на протяжении многих лет продвигал сенатор Грэм, в документе были значительно смягчены отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Однако жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот" в проекте все же сохранилось.

OBOZ.UA писал, что Дональд Трамп призвал Конгресс добавить Иран в документ об антироссийских санкциях – в память о Грэме. Так и произошло: к "грэмовским" санкциям против России добавили ряд аналогичных мер против Ирана.

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