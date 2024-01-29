'С каждым раундом': экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в среднем весе Джордж Гроувз выразил уверенность в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) не оставит шансов Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. 35-летний британец отметил, что украинец просто загоняет своего соперника по ринга, заставив того выдохнуться.

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Об этом Гроувз заявил в интервью порталу Grosvenor Sport, пишет gbnews.com. По словам бывшего боксера, огромным преимуществом Усику станет его потрясающая работа на ногах. Причем украинец будет не просто быстро передвигаться по рингу, а взвинчивать темп с каждым раундом.

"Я думаю, что Усик победит. Знаю, что люди немного набрасываются на него из-за боя с Дюбуа, но я считаю, что он очень, очень хорош. Усик выведет Фьюри из его зоны комфорта, Фьюри – большой парень, и у него большой вес, и если Усик заставит его работать усерднее, чем раньше, то это будет тяжелая ночь для Тайсона. Усик будет с каждым раундом набирать обороты. Думаю, он вполне уверенно выиграет", – сказал Гроувз.

Отметим, что в сети было опубликовано видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее британец и украинец пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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