Сербский гигант и 44-летняя жертва Кличко: названы боксеры, которые дерутся с Усиком в подготовке к бою с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает активную подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Украинец проводит свой тренировочный лагерь в испанской Валенсии, где активно спаррингует, нарабатывая различные комбинации.

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Как выяснил британский таблоид Mirror, в ринг с Усиком выходят пять боксеров, которых он нашел в том числе благодаря своей платформе Ready To Fight. Они помогают нашему боксеру моделировать будущее противостояния с Цыганским королем, как называют Фьюри.

Самым заметным среди спарринг-партнеров украинца можно назвать 203-сантимектрового серба Санеля Хасановича (7-1-1, 6 КО). Также Усик обратился к немецкому супертяжу Эммануэлю Одиасе (1-0, 1 КО), который ранее помогал Александру готовиться к поединку против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Кроме того, в лагере украинского чемпиона находится наш соотечественник Владимир Кацук (5-1, 2 КО), британец Даррен Сили (0-1, 0 КО) и знаменитый 44-летний поляк Мариуш Вах (37-10, 20 КО), пиком карьеры которого был чемпионский бой с Владимиром Кличко .

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Фьюри и Украину. Кроме того, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

В свою очередь, Усик встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на дуэль украинца и британца.

Также бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра и Тайсона. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. СМИ раскрыли планы Саудовской Аравии организовать бой победителя поединка против сильнейшего в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

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