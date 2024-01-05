Бой Усик – Фьюри не состоится: экс-чемпион мира указал на важную деталь

Бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер выразил уверенность в том, что бой Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) не состоится 17 февраля. Американец отметил, что не видит, чтобы Цыганский король, как называют соперника нашего боксера, вел серьезную подготовку к поединку.

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Об этом Портер заявил в интервью YouTube-каналу ProBox TV, пишет mirror.co.uk. Он обратил внимание на то, что до грандиозного вечера бокса в Эр-Рияде осталось всего шесть недель, а Фьюри не демонстрирует достаточной энергии. Именно поэтому он наверняка захочет перенести поединок против Усика или вообще откажется от его проведения.

"Даже несмотря на то, что контракт подписан и бой анонсирован, я не чувствую, что Тайсон работает с той же энергией, которую будет стремиться показать в ринге. Я думаю, что он дойдет до того момента, когда увидит, что впереди его ждет самая тяжелая ночь в карьер. Он подумает, что у него уже было немало непростых ночей, поэтому он не станет выходить на еще одну. Что мы знаем о Тайсоне Фьюри, так это то, что он шоумен. Мы также знаем, что он любит, чтобы все шло по его сценарию или не происходило вовсе", – сказал Портер.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра та Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

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