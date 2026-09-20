Цены выросли в разы: украинцам "до предела" повысили мобильные тарифы

За время полномасштабной войны украинские в Украине в разы выросли тарифы на мобильную связь. И хотя отдельные участники рынка убеждают, что даже цену в 400 грн не следует считать высокой – ведь, якобы, на кофе украинцы тратят значительно больше средств – в экспертной среде все громче звучит мнение, что размер тарифов достиг предела.

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Дело в том, объяснил OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, пространства для дальнейшего повышения тарифов у операторов уже фактически и нет. Ведь, по его словам, даже с учетом всех сложностей, с которыми сталкиваются компании, объяснять продолжающийся рост цен будет все сложнее.

"Все эти перестроения, все эти ремонты – это все деньги, и все это закладывается в цену. Но они уже подняли цену до таких пределов, что дальше, наверное, нет финансового обоснования", – констатирует эксперт.

В то же время, отмечает он, во время предыдущих повышений операторы вполне могли "заложить в тарифы будущие периоды и будущие расходы – чтобы не поднимать цены". А потому не исключено, что в ближайшее время значительного роста тарифов и не будет.

"Другой аргументации я не вижу. Надеюсь, что операторы, когда в последний раз повышали тарифные планы, выбрали для себя такую модель, чтобы создать запас прочности – с целью накопить деньги для решения финансово-экономических проблем. Условно говоря: сейчас лето, у операторов есть прекрасная возможность за те деньги, которые у них есть, строить, оптимизировать, устанавливать аккумуляторы – чтобы была связь", – отмечает Глущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе 2026 года украинцы провели 31 941 перенос мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

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