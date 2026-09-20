Китай построил на полигоне макеты американских истребителей и систем ПВО Patriot. Спутниковые фото

Народно-освободительная армия КНР для своих тренировок создала макеты военных самолетов и систем противовоздушной обороны США, а также специализированной военной техники Японии. Такие мишени размещены глубоко в пустыне на западе Китая.

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Соответствующие объекты видны на спутниковых снимках. Фотографиями и подробностями поделился портал Views From Above.

Условные цели в виде стратегически важной военной техники видны на базе, построенной всего лишь в прошлом году. Речь идет об имитациях истребителей-невидимок F-35, самолетов F-16 и зенитных ракетных комплексов ПРО и ПВО Patriot. Эти платформы разработаны США и используются как армией Соединенных Штатов, так и войсками союзников.

Еще один самолет среди макетов – это самолет дальнего радиолокационного слежения E-767, который эксплуатируется исключительно Японией.

Подобные макеты могут служить многим целям, включая тренировки наземных войск, стрельбы по мишеням, настройку спутниковых или ракетных датчиков для обнаружения оборудования.

"Китай строит их в течение многих лет, в том числе контуры американского авианосца и нескольких эсминцев на полигоне для мишеней в другом месте западной китайской пустыни", – отметили в Views From Above.

Известно, что армейцы КНР также оборудовали специальную железнодорожную систему для перемещения крупных, похожих на корабли, целей по испытательному участку.

Отметим, что вооруженные силы многих стран, включая США, используют макеты или аналогичные объекты для имитации реальной техники.

Будут ли более новые макеты Китая использоваться для стрельб по мишеням, пока неясно. На последних спутниковых снимках они выглядели целыми, а некоторые из них сместились с момента их предыдущего обнаружения.

Помимо использования в учениях, китайские макеты посылают политический сигнал, поскольку Соединенные Штаты и другие страны регулярно наблюдают за такими испытательными полигонами. Они отражают тип военных целей, против которых обучаются воевать вооруженные силы Китая, и служат предупреждением потенциальным противникам.

Как писал OBOZ.UA, ранее Китай резко раскритиковал американский закон, подписанный 18 сентября президентом США Дональдом Трампом, который ужесточает санкции против России и расширяет торговые ограничения в отношении Ирана. По словам представителя Министерства коммерции КНР, Пекин "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных ограничений.

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