Блог | Россия показала Западу, что такое "партнерство"
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Несостоятельное государство россия решила в очередной раз продемонстрировать иностранному бизнесу, что такое настоящее "партнерство по-русски".
Под "временное управление" отправили активы Nestlé, Auchan и структуры, связанные с бывшим Leroy Merlin.
У Nestlé – шесть заводов.
У бывшей Leroy Merlin – 112 магазинов.
Помню, как в 2022 году Leroy Merlin объяснял, почему не собирается уходить из россии. Большой рынок. Большой бизнес. 112 магазинов – это не три магазина в Украине. Аргументация, конечно, была железной.
Только есть небольшая проблема: когда ты ведешь бизнес с бандитской группировкой, размер твоего бизнеса вовсе не гарантирует его безопасности.
Ведь для российского государства принципиальной разницы нет: отобрать завод, магазин, бизнес или унитаз в Буче. Масштаб разный. Принцип примерно тот же: увидели чужое – решили, что теперь оно их.
Особенно интересно читать российские каналы. Там уже объясняют, что все правильно: мол, Европа ведь тоже "забрала российские активы и отдала Украине".
Только есть одна неудобная деталь.
Не забрала.
Основные российские государственные активы в Европе остаются замороженными. Украине передают доходы от них, но сами сотни миллиардов так и не были конфискованы и переданы Украине.
То есть Запад уже несколько лет обсуждает юридические тонкости, международное право, риски и прецеденты.
А Россия особо не обсуждает.
Просто приходит и забирает.
Возможно, хотя бы после историй с Nestlé, Auchan, Danone, Carlsberg и другими к крупному западному бизнесу начнет доходить простая мысль: россия – очень специфический партнёр (скажем дипломатично).
Ты можешь двадцать лет строить там заводы, открывать сотни магазинов, платить налоги, нанимать десятки тысяч людей и объяснять всем, почему "бизнес должен оставаться вне политики".
А потом однажды утром оказывается, что бизнес все-таки в политике.
Только уже без тебя.
Может, после очередного такого урока что-то начнет доходить и до европейских столиц, и до Вашингтона.
Ведь россия очень давно и очень последовательно объясняет миру, кто она такая.
Проблема лишь в том, что мир почему-то каждый раз делает вид, будто слышит это впервые.