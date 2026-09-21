Несостоятельное государство россия решила в очередной раз продемонстрировать иностранному бизнесу, что такое настоящее "партнерство по-русски".

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Под "временное управление" отправили активы Nestlé, Auchan и структуры, связанные с бывшим Leroy Merlin.

У Nestlé – шесть заводов.

У бывшей Leroy Merlin – 112 магазинов.

Помню, как в 2022 году Leroy Merlin объяснял, почему не собирается уходить из россии. Большой рынок. Большой бизнес. 112 магазинов – это не три магазина в Украине. Аргументация, конечно, была железной.

Только есть небольшая проблема: когда ты ведешь бизнес с бандитской группировкой, размер твоего бизнеса вовсе не гарантирует его безопасности.

Ведь для российского государства принципиальной разницы нет: отобрать завод, магазин, бизнес или унитаз в Буче. Масштаб разный. Принцип примерно тот же: увидели чужое – решили, что теперь оно их.

Особенно интересно читать российские каналы. Там уже объясняют, что все правильно: мол, Европа ведь тоже "забрала российские активы и отдала Украине".

Только есть одна неудобная деталь.

Не забрала.

Основные российские государственные активы в Европе остаются замороженными. Украине передают доходы от них, но сами сотни миллиардов так и не были конфискованы и переданы Украине.

То есть Запад уже несколько лет обсуждает юридические тонкости, международное право, риски и прецеденты.

А Россия особо не обсуждает.

Просто приходит и забирает.

Возможно, хотя бы после историй с Nestlé, Auchan, Danone, Carlsberg и другими к крупному западному бизнесу начнет доходить простая мысль: россия – очень специфический партнёр (скажем дипломатично).

Ты можешь двадцать лет строить там заводы, открывать сотни магазинов, платить налоги, нанимать десятки тысяч людей и объяснять всем, почему "бизнес должен оставаться вне политики".

А потом однажды утром оказывается, что бизнес все-таки в политике.

Только уже без тебя.

Может, после очередного такого урока что-то начнет доходить и до европейских столиц, и до Вашингтона.

Ведь россия очень давно и очень последовательно объясняет миру, кто она такая.

Проблема лишь в том, что мир почему-то каждый раз делает вид, будто слышит это впервые.