Срок исчисляется месяцами, а не годами: The Guardian получил подтверждение того, что Россия «планирует более решительные действия против НАТО»

Европейские разведчики обсуждают возможность проверки Россией готовности НАТО реагировать на возможную эскалацию. Один из руководителей спецслужбы Чехии заявил, что потенциальная атака или ограниченное вторжение на территорию Альянса может произойти уже в течение нескольких месяцев.

Видео дня

Как пишет The Guardian, польский премьер Дональд Туск заявил в парламенте, что, по оценкам разведки, в ближайшие месяцы не исключен возможный удар России беспилотниками или ракетами по территории НАТО. По его словам, Москва может попытаться проверить, насколько на практике работает статья 5 Североатлантического договора.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал предупреждения Туска обоснованными и документально подтвержденными. В пятницу он созвал в Париже лидеров партий и кандидатов на президентских выборах 2027 года на экстренную встречу, где, среди прочего, обсуждались данные разведки о росте угрозы со стороны России.

Риски для НАТО

В течение последней недели журналисты издания по отдельности пообщались с тремя руководителями европейских разведывательных структур. Они рассказали об оценках потенциальной угрозы со стороны Москвы, хотя их выводы относительно непосредственной опасности различаются.

Глава чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что наряду с ростом активности беспилотников Кремль может рассматривать возможность ограниченного вторжения на территорию НАТО, граничащую с Россией.

"Это возможно. Это может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, масштабную кампанию влияния", – сказал Коуделка в интервью The Guardian в штаб-квартире службы в Праге.

По его словам, такой сценарий может реализоваться в течение "месяцев, а не лет". В то же время глава чешской разведки подчеркнул, что многие люди делают всё возможное, чтобы этого не допустить.

Позиция стран Балтии

Представители разведки трех балтийских стран более осторожно оценивают вероятность масштабного нападения или другой серьезной эскалации. Они обращают внимание на то, что Россия уже тратит значительные ресурсы на войну против Украины.

Генеральный директор латвийской Службы государственной безопасности Нормундс Межвиец заявил, что его ведомство не видит признаков неизбежного нападения.

"Мы не видим признаков неминуемого нападения", – сказал он The Guardian в Риге.

В то же время Межвиец признал, что есть признаки подготовки Москвы к более решительным действиям в Европе. По его словам, пока неясно, речь идет о конкретных планах или такие действия являются частью более широкой стратегии дестабилизации.

"До сих пор остается открытым вопрос, есть ли у них прямые и конкретные планы или это лишь часть их общих попыток сеять страх и неопределенность в западном обществе", – отметил глава латвийской спецслужбы.

Эстонский генеральный секретарь МИД Йонатан Всевиов в субботу также призвал не сеять панику в соцсетях из-за возможной атаки. Он заявил, что если появятся основания опасаться нападения, об этом будет сообщено.

При этом Межвиец отметил, что в целом положительно оценивает то, что страны Западной Европы начали более серьезно воспринимать российскую угрозу. По его словам, ещё до 2022 года страны Балтии и Польша регулярно предупреждали партнёров в Западной Европе об опасности со стороны России.

Российские провокации

Руководители европейских спецслужб также ожидают усиления российской кампании диверсий в Европе в течение ближайших месяцев. При этом речь идет не только о случайных инцидентах, но и о возможных атаках на объекты, связанные с поддержкой Украины.

Глава шведской военной разведки и службы безопасности Томас Нильссон назвал переломным моментом недавний инцидент с вооруженным беспилотником в аэропорту Лейпцига. Немецкие власти связали его с российской разведкой.

"Отправить вооруженный беспилотник в загруженный аэропорт в центре Европы... Если атаки могут привести к гибели людей или потере критически важной инфраструктуры, что окажет огромное влияние на общество, я думаю, это меняет ситуацию", – сказал Нильссон.

По словам Нормундса Межвиетса, Россия постепенно переходит от случайных целей для диверсий и поджогов к конкретным объектам, связанным с поддержкой Украины.

"Мы видим, что они пытаются атаковать железнодорожную инфраструктуру, инфраструктуру поддержки Украины. Сейчас мы наблюдаем сдвиг в сторону объектов оборонной промышленности", – заявил глава латвийской спецслужбы.

Давление на НАТО

Михал Коуделка считает, что российская тактика заключается в постепенном повышении уровня эскалации, чтобы заставить европейские страны ослабить поддержку Украины.

"Они считают, что если достаточно усилить эскалацию, европейские страны решат не поддерживать Украину", – сказал глава чешской разведки.

Томас Нильссон назвал несколько целей российской диверсионной кампании. По его словам, Москва стремится ослабить поддержку Украины, создать разногласия внутри НАТО и запугать европейское население.

"Я думаю, Москва хотела бы, чтобы НАТО бесконечно обсуждало консультации по статье 4, но при этом не принимало никаких мер", – отметил он.

По словам Коуделки, диверсионная активность также заставляет европейские спецслужбы тратить больше ресурсов на проверку каждого инцидента. Даже пожары или технические неисправности теперь могут рассматриваться как потенциальная террористическая атака, что, по его оценке, также отвечает интересам Москвы.

Позиция Швеции

Глава шведской разведки Томас Нильссон также заявил, что не видит признаков серьезной готовности России к реальным переговорам о прекращении войны в Украине.

"Я не видел никаких признаков того, что в Москве серьёзно рассматривают возможность реальных переговоров", – сказал он.

По словам Нильссона, его оценка заключается в том, что российское руководство до сих пор считает возможным достичь своих стратегических целей. Поэтому переговорный процесс он назвал скорее "театром переговоров".

Между тем Москва отрицает намерения атаковать НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слухи о возможном нападении России на Альянс "не имеют ничего общего с реальностью" и не соответствуют намерениям РФ.

На фоне этих заявлений европейские спецслужбы продолжают предупреждать о возможном усилении российских диверсий и других действий, направленных против стран, поддерживающих Украину. В то же время представители стран Балтии подчеркивают, что на данный момент не располагают данными о неизбежном нападении России на НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Литва располагает разведывательными данными о вероятности гибридных атак в Европе со стороны России. Речь идет, в частности, о возможной операции под чужим флагом, которую Москва может использовать для провокации и проверки готовности НАТО к коллективному ответу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!