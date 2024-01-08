'У него пузо лопнет': Усик показал тренировку перед боем с Фьюри и восхитил фанатов. Видео

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает активную подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), который состоится уже 17 февраля. Тренировочный лагерь украинца организован в Испании, а сам наш боксер работает с явным удовольствием.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram Усик опубликовал видео о том, как он набирает мышечную массу. В ролике Александр практически жонглирует многокилограммовыми гирями, а после окончания занятия начал танцевать. "Порхай, как бабочка, толкай, как зверь", – подписал видео Усик.

Фанаты бокса остались впечатлены тренировкой нашего чемпиона. Они начала массово желать ему разобраться с Цыганским королем, как называют британского боксера, а также выразили уверенность в том, что сам Фьюри не способен на подобные упражнения.

"Саня – красава, а где это ты такому научился?", "Машина!", "Наш чемпион", "В левой руке Фьюри, в правой руке Уайлдер", "Развали этот мешок с целлюлитом!", "Силовая выносливость", "Настоящий казак", "Фьюри этого не показывайте, потому что сольется с поединка", "Если Фьюри попробует такое упражнение, то у него пузо лопнет", – пишут в комментариях.

Отметим, что OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона и Украину. Ранее бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Ьывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра та Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

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