1. Реплика по поводу Карпатской восьмерки, о которой шла речь в предыдущем моем посте: с друзьями дружить проще, с прочими – не так, однако же пытаемся.

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Це стосовно Словаччини, Угорщини, Сербії, Польщі.

Так от, остання – починає в цьому сенсі вже щось потроху розуміти.

Зокрема, віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив під час дебатів у Сеймі:

"Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не має систем протиповітряної оборони, якщо у неї немає боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі.

<> Чи з усім розібралися українці? Ні. Вони не розібралися з історією, але ми не повинні втрачати з поля зору здоровий глузд у всьому цьому та в цій популістській гонитві.

Заради будь-якого [електорального] відсотка не можна зраджувати національні інтереси, якими є підтримка України, що воює".

Він також додав, сперечаючись із певними депутатами, що "цькування українців теж має свої межі. Цією межею є безпека польської держави", й звернувся до опонентів:

"[Ви хочете] посварити поляків та посварити нас із НАТО й Західною Європою, залишити Польщу розколотою та самотньою. Справді, схаменіться".

Не повірите: складається враження, ніби хтось у Польщі ["трохи запіздало"] починає приходити до тями.

Хоча, звісно, й не всі.

2. Переповім те, що я писав ще в листопаді 2022 року в своєму "блозі на Обозі" щодо поточної [тоді!] ситуації в Харкові.

"Налагоджена практично з перших днів війни робота магазинів, аптек, всієї критичної й навіть не дуже критичної інфраструктури, при цьому бюджет Міста взяв на себе сплату (за містян) більшості комунальних послуг – усіх тих, що надаються не централізовано, а зусиллями місцевої влади, причому в найскладніші місяці війни.

Працює безкоштовний метрополітен, де раніше були одразу ж організовані укриття, що надали притулок сотням харків’ян, а тепер він вже функціонує за безпосереднім призначенням, працює й безкоштовний наземний транспорт, встановлюються безпечні зупинки, принагідно – розробляються плани відновлення міста, й щодо цього вже йдуть серйозні перемовини.

Навіть про Картки Харків‘янина – з пільгами, приміром, для пенсіонерів – Місто не забуло.

Харків переходить від часу гуманітарки до Відродження.

Вже за кілька годин після чергового обстрілу одразу починається не просто прибирання, а відновлення всього, що зараз можна відновити.

Терехов діє не за правилом "Подивіться всі, як нам погано, пожалійте нас", а за принципом "Ми житимемо – всупереч усім!!!",

і життя в Місті – продовжується.

Він не галасує, а працює, не репетує, а ремонтує.

Де ще в Україні називають своє місто Містом, а свого мера – Мером?"

Це – у 2022-му. А от щодо Терехова й Харкова зараз – тут відео за моєї участі.