Россиянин Гассиев со словами о 'позоре бокса' высказался о бое Усик – Верховен

Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) не согласился с критикой Александра Усика (25-0, 16 КО) зав бой с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Россиянин отметил нестандартность действий нидерландца в ринге, что создало трудности для украинца.

Об этом Гассиев заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Представитель страны-агрессорки, который разгромно проиграл нашему соотечественнику в 2018 году, также возмутился тому, что отношение к Усику со стороны экспертов и болельщиков кардинально изменилось всего за один день.

"Верховен – нестандартный боксер, поэтому Усик не выглядел так, как всегда. Рико – крупный габаритный кикбоксер. С такими соперниками трудно боксировать. Сейчас в боксе много хороших спортсменов, которые будут показывать красивые выступления. Еще вчера Александр был одним из величайших боксеров, а сегодня его называют позором бокса. От любви до ненависти один шаг. Может быть, это просто был не его день, может быть, Усик просто постарел или недооценил соперника. Не нам судить Усика, его результаты говорят сами за себя", – сказал Гассиев.

Ранее этот россиянин назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

