Война против Украины началась с оккупации Крыма и сбития рейса MH17, – премьер Нидерландов

Несмотря на то, что полномасштабное вторжение России в 2022 году стало переломным моментом для многих европейцев, на самом деле война РФ против Украины началась в 2014 году – с оккупации Крыма и сбития рейса MH17 российской ракетой. Именно тогда Европа впервые столкнулась с новой реальностью, в которой мир и безопасность больше не гарантированы.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время выступления на Конференции по вопросам безопасности в Гааге. Его слова цитирует Укринформ.

"Для многих людей переломным моментом стал 2022 год, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Но правда в том, что реальность настигла нас значительно раньше", – сказал премьер Нидерландов Роб Йеттен.

Он напомнил, что война фактически началась после оккупации Крыма и катастрофы рейса MH17.

"Это произошло в 2014 году, когда рейс MH17 был сбит российской ракетой, а Путин оккупировал Крым. Именно тогда на самом деле началась война в Украине", – подчеркнул Йеттен.

Мир стал менее безопасным

Премьер Нидерландов отметил, что за последние годы мир стал значительно более непредсказуемым и опасным.

"Вместо мирового мира без конфликтов пришли терроризм и война", – подчеркнул он.

По словам Йеттена, Европа уже давно живет в реальности, где авторитарные лидеры открыто бросают вызов демократии и международному праву.

"В течение многих лет мы сталкиваемся с реальностью, в которой сильные лидеры разных стран мира высмеивают демократию и верховенство права, играя с миром и благополучием в нашем регионе", – заявил премьер.

Европа должна переосмыслить собственную безопасность

Йеттен подчеркнул, что современная безопасность зависит не только от армии или военной силы. Ключевую роль теперь играют также экономическая независимость, кибербезопасность и технологии.

"Последние годы научили нас, что наша безопасность зависит не только от военной силы, но и от экономических зависимостей, кибербезопасности и технологий", – сказал он.

Премьер призвал европейские страны думать стратегически и определить, какой они хотят видеть Европу через 10 – 20 лет.

Отдельно Йеттен подчеркнул, что политические решения сегодня должны приниматься с учетом будущих поколений.

"Будущее принадлежит не тем, кто сейчас у власти, а будущим поколениям", – подытожил премьер Нидерландов.

