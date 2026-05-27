Впервые за 58 лет. Украинская теннисистка установила исторический рекорд Открытой эры. Видео

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (№55 WTA) сотворила одну из самых громких сенсаций текущего Roland Garros, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину (№2 WTA). 26-летняя уроженка Херсона впервые в истории женского тенниса в Открытой эре взяла тай-брейк решающего сета против сеяной из топ-5 на Открытом чемпионате Франции, сообщает официальный сайт турнира.

Видео дня

Матч завершился со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (10-4) в пользу Стародубцевой. До этой встречи она не имела побед над соперницами из топ-10, проиграв все 6 предыдущих матчей такого уровня.

В решающем сете украинка уступала по ходу, но сумела сравнять игру и довести встречу до тай-брейка, где оказалась сильнее. В следующем раунде она сыграет с китаянкой Ван Сиюй (№148 WTA), которая одолела представительницу США Хейли Баптист (№26 WTA).

В своем послематчевом интервью Стародубцева отметила, что матч получился крайне тяжелым, а ожидания борьбы сохранялись даже при преимуществе в третьем сете.

Для справки: Открытая эра (Open Era) — период в истории тенниса, начавшийся в 1968 году. Он ознаменовал отмену разделения на любителей и профессионалов, позволив всем теннисистам соревноваться на одних и тех же турнирах и получать за это призовые деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!