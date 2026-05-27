НБУ дал прогноз для украинцев на ближайшие годы: что будет с зарплатами и ценами на продукты

В Украине прогнозируют новое подорожание товаров и услуг – до конца 2026 года инфляция может вырасти почти до 10%, а больше всего это ударит по продуктам, коммуналке и импортным товарам. В то же время ожидается, что зарплаты украинцев и дальше будут расти из-за дефицита работников, а экономика после сложной зимы постепенно вернется к восстановлению.

Об этом информирует Национальный банк Украины (НБУ). Согласно сообщению, на экономику продолжают давить война, энергетические риски и нехватка рабочей силы.

На рынке труда ситуация постепенно меняется. В НБУ говорят, что дефицит кадров остается серьезной проблемой, особенно среди рабочих профессий. Из-за этого работодатели вынуждены конкурировать за работников и повышать зарплаты. Особенно активно растут оклады в сферах, где не хватает персонала, а также в государственном секторе – после пересмотра минимальной зарплаты и повышения выплат отдельным категориям работников, в частности педагогам.

В среднем реальные зарплаты украинцев, то есть с учетом инфляции, в 2026 году могут вырасти почти на 12%. В последующие годы темпы роста прогнозируют на уровне 6-7% ежегодно. Интересно, что в первом квартале 2026 года в Украину даже вернулось больше людей, чем выехало за границу. Из-за этого количество резюме на сайтах поиска работы начало расти быстрее, чем количество вакансий.

В то же время НБУ предупреждает, что инфляция в Украине снова ускоряется. Если в 2025 году темпы подорожания замедлялись, то сейчас цены снова пошли вверх. Главными причинами называют удары по энергетике, подорожание газа, нефти и электроэнергии, а также рост расходов бизнеса на зарплаты и логистику.

В апреле 2026 года товары и услуги в Украине были уже на 8,6% дороже, чем год назад. До конца года инфляция может ускориться до 9,4%.больше всего это может сказаться на:

продуктах питания;

коммунальных расходах;

стоимости транспорта;

ценах на услуги;

импортных товарах и технике.

Впрочем, в Нацбанке прогнозируют, что уже с 2027 года ситуация постепенно начнет стабилизироваться. Инфляция может снизиться до 6,5%, а в 2028 году вернуться к целевому уровню 5%.

Отдельно в НБУ отметили, что продолжат сдерживать резкие колебания курса гривны. Именно поэтому регулятор пока сохраняет учетную ставку на уровне 15%. Украинцам советуют обращать внимание на гривневые депозиты и ОВГЗ, которые сейчас дают доходность 13-17% годовых. В Нацбанке считают, что такие инструменты пока перекрывают прогнозируемую инфляцию и позволяют защитить сбережения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год средняя зарплата выросла на 18% до 29 500 грн. Самый высокий темп прироста продемонстрировала позиция маркировщика (+85%). Это объясняется автоматизацией складской логистики и критической потребностью в персонале для обработки товарных потоков.

