Мы привыкли думать, что диктатуры держатся на фанатиках. Идейных, отмороженных, готовых на все. Свежее исследование двух немецких политологов о "Грязной войне" в Аргентине переворачивает эту картинку с ног на голову.

Кто шел в аргентинский Батальон 601, представлявший собой секретную полицию, которая пытала людей и организовывала врагам режима "вечное исчезновение"? Двоечники. Офицеры, которые не тянули карьеру в обычной армии. Чем хуже были результаты в академии, тем выше вероятность оказаться в подразделении, которое делало самую грязную работу. И тем лучше шла карьера потом.

Потому что Батальон 601 был "шорткатом" или "срезкой" вокруг меритократии. Ты посредственный? Это нормально, главное соглашайся пытать. Через три-четыре года вернешься в регулярную армию с повышением, опередишь сокурсников. Дольше карьера, выше зарплата, лучше пенсия. Профит.

Исследователи проследили такой паттерн на многих примерах. НКВД сознательно набирало людей "с плохими формальными навыками", часто с начальным образованием, вспомним известное "мы академийов не канчали" или современный мем "программируй".

Einsatzgruppen (печально известные нацистские расстрельные команды) комплектовали из тех, у кого были "пятна на репутации": не явное арийское происхождение, дисциплинарки, ноль военного опыта. Для них это тоже был социальный лифт.

Современные автократы делают то же самое, только менее кроваво. Орбан выстроил "избирательную автократию" не через миллион фанатиков, а через 5-10% карьеристов в судебной системе и системе государственного управления. Мадуро опирался на Нацгвардию, которая до него рассматривалась как "самая низшая ступень вооруженных сил, куда шли те, кого не взяли в армию".

Рецепт везде одинаковый:

1. Создай параллельную структуру, которая будет "шорткатом" для карьеры

2. Щедро ее финансируй

3. Снизь порог входа, давай шанс тем, кому в других местах ничего не светит

4. Четко коммуницируй и сигнализируй безнаказанность — "своих не сдаем"

5. Сократить другие государственные рабочие места, чтобы увеличить бассейн отчаянных (вспомним абсолютно бессмысленное сокращение государственного аппарата США из-за абсолютно бессмысленной DOGE Илона Маска).

Ловите себя сейчас на ощущении узнавания? Это буквально то, что происходит в США с ICE. Бюджет раздули так, что он превысит любое другое федеральное ведомство. Стандарты приема упали: новички сдают 9 практических экзаменов вместо 25, как было в 2021. Вэнс и Стивен Миллер после того, как агент ICE убил протестующего в Миннеаполисе, прямым текстом гарантировали "иммунитет". Параллельно режут другие федеральные агентства, создавая армию безработных, готовых идти куда угодно.

Классика жанра.

Исследование объясняет механику того, как режим рекрутирует. Но есть другой вопрос: а что с самими этими людьми? Как они живут с тем, что делают?

Вспомните, или посмотрите если не видели, иранский фильм "Зла не существует" (Sheytân vojūd nadârad) Мохаммада Расулофа. Четыре истории об обычных иранцах, причастных к системе смертной казни. Первая новелла самая жестокая именно своей обыденностью. Мужчина обычно живет: утром забирает пенсию матери, везет дочь из школы, с женой едет в супермаркет, красит ей волосы. Потом идет на ночную смену. На работу. Нажимать кнопку.

Расулоф показывает то, чего политологи и исследователи измерить не могут, а именно: как выглядит душа "посредственного исполнителя" изнутри. Спойлер: никак не выглядит. Ее там уже нет. Осталась функция.

Почему это важно для нас.

Исторически: мы уже видели этот механизм. НКВД, который создал Голодомор и "большой террор" это классическая "система шорткат" для советских двоечников для человекоподобных созданий без образования, но с "горячим сердцем и холодным умом". Это не теория. Это наша непосредственная история.

Здесь и сейчас: на оккупированных территориях россияне строят именно такую систему параллельные органы, низкий порог, карьерные лифты для тех, кто до оккупации был обиженным лузером. Коллаборационисты преимущественно не фанатики "русского мира". Это люди, которые считают, что им где-то не дали, не доплатили, не оценили. Теперь им дали.

На перспективу: любое создание силовых структур с низкими стандартами, высокими бюджетами и обещаниями безнаказанности – это не "усиление государства". Это закладка мины на будущее.

Демократии умирают не потому, что приходят фанатики с флагами. Они умирают потому, что тысячи посредственных клерков находят себе неплохую карьеру в неправильном месте.

В наших современных реалиях описанное здесь иногда встречается в разных частях системы государственного управления и всех ветвях власти. А также, следует это признать и говорить об этом, в различных GONGO, которые, со всей очевидностью стали нашей реальностью. Поэтому здесь надо быть очень осторожными.

Надо быть осторожными и с призывами о создании "военной демократии", идея в текущих условиях возможно и неплохая, но из-за непонимания определенных аспектов в нее можно напихать очень опасных деталей и механизмов.

Самое страшное в этой истории не диктаторы. Самое страшное, то что им не нужны монстры. Им хватает сереньких посредственностей с амбициями.