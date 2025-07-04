Российский промоутер размечтался о том, что Усик проиграет Дюбуа в реванше, и назвал Фьюри "достоянием всего человечества"
Российский промоутер Владимир Хрюнов выразил нелепое мнение о том, что объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) потерял мотивацию. По словам представителя страны-агрессорки именно это станет причиной поражения украинца от Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Об этом Хрюнов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Бывший представитель Александр Поветкина также назвал Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) "достоянием всего человечества" и засомневался в том, что Усик примет вызов Цыганского короля о проведении третьего боя.
"Пока могу лишь предсказать, что 19 июля Усик проиграет Дюбуа. Слишком многое в этом противостоянии вызывает сомнение. Есть ощущение, что Усик уже с трудом находит мотивацию. Что касается Фьюри, то он достояние всего человечества, лучший во всем. Его возвращения будут ждать всегда. Сомневаюсь ли, что Усик согласится на трилогию? В первую очередь, сомневаюсь, что он выиграет у Дюбуа. А Тайсон может хоть с Микки Маусом подраться – все равно соберется полный стадион", – сказал Хрюнов.
Накануне Фьюри объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим британец назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Фьюри, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.
В свою очередь Усик продолжает подготовку к реваншу с Дюбуа. Тот же Хрюнов пожелал нашему соотечественнику поражения, что он делал и перед боями украинца с Фьюри.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недель до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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