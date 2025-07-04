Российский промоутер размечтался о том, что Усик проиграет Дюбуа в реванше, и назвал Фьюри 'достоянием всего человечества'

Российский промоутер Владимир Хрюнов выразил нелепое мнение о том, что объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) потерял мотивацию. По словам представителя страны-агрессорки именно это станет причиной поражения украинца от Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Об этом Хрюнов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Бывший представитель Александр Поветкина также назвал Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) "достоянием всего человечества" и засомневался в том, что Усик примет вызов Цыганского короля о проведении третьего боя.

"Пока могу лишь предсказать, что 19 июля Усик проиграет Дюбуа. Слишком многое в этом противостоянии вызывает сомнение. Есть ощущение, что Усик уже с трудом находит мотивацию. Что касается Фьюри, то он достояние всего человечества, лучший во всем. Его возвращения будут ждать всегда. Сомневаюсь ли, что Усик согласится на трилогию? В первую очередь, сомневаюсь, что он выиграет у Дюбуа. А Тайсон может хоть с Микки Маусом подраться – все равно соберется полный стадион", – сказал Хрюнов.

Накануне Фьюри объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим британец назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Фьюри, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

В свою очередь Усик продолжает подготовку к реваншу с Дюбуа. Тот же Хрюнов пожелал нашему соотечественнику поражения, что он делал и перед боями украинца с Фьюри.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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