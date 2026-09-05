Виткофф и Кушнер прибыли в Кремль на встречу с Путиным: первые подробности. Видео

Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер вечером 5 сентября прибыли в Кремль для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Этому предшествовал "деловой обед" со спецпосланцем правителя РФ Кириллом Дмитриевым.

Видео дня

Американские переговорщики "провели 3,5 часа за деловым обедом с Дмитриевым". По крайней мере, так сообщают официальные российские агентства.

Они показали, с какой помпой кортеж с Виткоффом и Кушнером въехал на территорию Кремля.

Также уже обнародовано видео начала встречи американских переговорщиков с Путиным.

Кремлевский диктатор поприветствовал гостей и назвал "очень непростой" ситуацию, с которой им предстоит разобраться на переговорах в Кремле.

Путин заявил, что планирует обсудить с Виткоффом и Кушнером "все модальности украинского урегулирования".

Он подчеркнул "высокий уровень доверия" к американцам как к посредникам в "украинском урегулировании". И добавил, что Трамп не прекращает попыток внести свой вклад в этот процесс.

В свою очередь, Виткофф поблагодарил Путина за решение объявить трехдневное прекращение огня по украинской столице для организации визита делегации США в Киев. С полуночи 5 сентября военные не наносили ударов по Киеву, подтвердил Путин, добавив, что украинская сторона значительно снизила интенсивность ударов по российской территории с того же момента.

Известно, что вместе с Путиным в беседе с Виткоффом и Кушнером участвуют Ушаков и Дмитриев.

Что предшествовало

Американские представители привезли в Москву "новое предложение" по прекращению войны.

О том, что спецпосланцы Трампа сначала посетят Москву, а затем приедут в Киев, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 сентября.

"Сегодня уже четко определено, что американские представители в ближайшие дни будут в Украине и посетят Россию. Подробности поступили от команды президента США. Сегодня мы обсудили, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье – Киев", – сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Трамп подтвердил: его переговорщики посетят Москву и Киев.

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