Блог | Украинская правоохранительная система – это и есть вертикально организованная преступность
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ФБ спрашивает, о чем я думаю.
Богатые почти все уехали.
Средний класс обеднел.
Остальные – выживают.
Далее текст на языке оригинала.
На Олімпі – шахраї, темщики і правоохоронці, які або кришують, або очолюють весь цей бандитизм.
Я підприємець 25 років.
Пʼятий рік ми працюємо на виживання.
Я їжджу на машині, яку купив в 2015 році, на якій пробіг більше 300ʼ000 км.
Бо яка нах*й нова машина, коли в країні війна.
В моєму оточенні всі живуть в режимі – вижити і допомогти вижити іншим.
А якийсь х*й з прокуратури і його оточення живуть в цей час своє найкраще життя.
Не встигає легалізовувати те, з чим повинен був боротися.
Єбет Королеву, носить люксові годинники, скуповує по світу нерухомість.
І головне.
Він такий не один – вони там всі такі.
Всі вони роками призначають по вертикалі собі подібних. Підтягують тільки тих, хто вміє займатися бандитизмом найкраще.
З прокуратури на ОДА.
З ОДА на прокуратуру.
З прокуратури на податкову.
З податкової на прокуратуру.
І так по колу.
Словарний запас типового українського правоохоронця:
ЖК
Буковель
Картьє
Лора Пьяна
Ролекс
Долари, євро, крипта
Сука!
В який ще країні цивілізованого світу правоохоронці розбираються в останніх колекціях Лора Пʼяна і брендах найкращих швейцарських годинників.
Нарвані, ох*євші, без тормозів і сорому.
А в цей час йде війна, в якій кращі віддають життя, щоб всі ці резиденти Буковелю й далі очолювали рейтинги найбільших покупців важкого люксу.
Влада, яка зробила ставку на таких правоохоронців – приречена.
Була приречена.
Є приречена.
Буде приречена.
Можна тисячу разів казати, що НАБУ зводить рахунки, працює на іноземців чи прибирає конкурентів – але тільки сліпий не бачить, що українська правоохоронна система – це і є вертикально організована злочинність.
Дарма Зеленський думає, що вони закидають всіх його опонентів компроматом і розчистять йому шлях до безпечного майбутнього.
Це все вже було.
Так не буде
Все що вони можуть – це затягнути себе і шефа в бруд і блуд.
Нічого не міняється.
Риба гниє з Шефа.
Той хто шеф у шефа у шефа у шефа.
Той і гниє першим.