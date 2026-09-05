ФБ спрашивает, о чем я думаю.

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Богатые почти все уехали.

Средний класс обеднел.

Остальные – выживают.

Далее текст на языке оригинала.

На Олімпі – шахраї, темщики і правоохоронці, які або кришують, або очолюють весь цей бандитизм.

Я підприємець 25 років.

Пʼятий рік ми працюємо на виживання.

Я їжджу на машині, яку купив в 2015 році, на якій пробіг більше 300ʼ000 км.

Бо яка нах*й нова машина, коли в країні війна.

В моєму оточенні всі живуть в режимі – вижити і допомогти вижити іншим.

А якийсь х*й з прокуратури і його оточення живуть в цей час своє найкраще життя.

Не встигає легалізовувати те, з чим повинен був боротися.

Єбет Королеву, носить люксові годинники, скуповує по світу нерухомість.

І головне.

Він такий не один – вони там всі такі.

Всі вони роками призначають по вертикалі собі подібних. Підтягують тільки тих, хто вміє займатися бандитизмом найкраще.

З прокуратури на ОДА.

З ОДА на прокуратуру.

З прокуратури на податкову.

З податкової на прокуратуру.

І так по колу.

Словарний запас типового українського правоохоронця:

ЖК

Буковель

Картьє

Лора Пьяна

Ролекс

Долари, євро, крипта

Сука!

В який ще країні цивілізованого світу правоохоронці розбираються в останніх колекціях Лора Пʼяна і брендах найкращих швейцарських годинників.

Нарвані, ох*євші, без тормозів і сорому.

А в цей час йде війна, в якій кращі віддають життя, щоб всі ці резиденти Буковелю й далі очолювали рейтинги найбільших покупців важкого люксу.

Влада, яка зробила ставку на таких правоохоронців – приречена.

Була приречена.

Є приречена.

Буде приречена.

Можна тисячу разів казати, що НАБУ зводить рахунки, працює на іноземців чи прибирає конкурентів – але тільки сліпий не бачить, що українська правоохоронна система – це і є вертикально організована злочинність.

Дарма Зеленський думає, що вони закидають всіх його опонентів компроматом і розчистять йому шлях до безпечного майбутнього.

Це все вже було.

Так не буде

Все що вони можуть – це затягнути себе і шефа в бруд і блуд.

Нічого не міняється.

Риба гниє з Шефа.

Той хто шеф у шефа у шефа у шефа.

Той і гниє першим.