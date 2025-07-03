"Нокаутом": российский промоутер пожелал Усику поражения в реванше с "сильнейшей версией Дюбуа"
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов, который работал с Александром Поветкиным, выразил уверенность в победе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Александром Усиком (23-0, 14 КО) в реванше. Представитель страны-агрессора при этом добавил, что подобный результат якобы не станет неожиданностью и сенсацией.
Об этом Хрюнов заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. Россиянин, который желал Усику поражений в двух боях с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), отметил, что зрители увидят "сильнейшую версию Дюбуа", а сам поединок завершится досрочной победой британца.
"Это бой-ловушка. Я близко дружу с промоутером Фрэнком Уорреном и в свое время имел отношение к организации боя Кости Цзю и Рикки Хаттона. Вот теперь Хаттон – это Дюбуа. Бой будет там, где течет река Темза, а Дюбуа умеет пользоваться водой из реки Темза. Это будет сильнейшая версия Дюбуа. Думаю, что он победит Усика нокаутом. Возможную победу Дюбуа нельзя назвать апсетом. По букмекерским котировкам – это, конечно, будет апсет", – сказал Хрюнов.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недель до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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