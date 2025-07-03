'Нокаутом': российский промоутер пожелал Усику поражения в реванше с 'сильнейшей версией Дюбуа'

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов, который работал с Александром Поветкиным, выразил уверенность в победе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Александром Усиком (23-0, 14 КО) в реванше. Представитель страны-агрессора при этом добавил, что подобный результат якобы не станет неожиданностью и сенсацией.

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Об этом Хрюнов заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. Россиянин, который желал Усику поражений в двух боях с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), отметил, что зрители увидят "сильнейшую версию Дюбуа", а сам поединок завершится досрочной победой британца.

"Это бой-ловушка. Я близко дружу с промоутером Фрэнком Уорреном и в свое время имел отношение к организации боя Кости Цзю и Рикки Хаттона. Вот теперь Хаттон – это Дюбуа. Бой будет там, где течет река Темза, а Дюбуа умеет пользоваться водой из реки Темза. Это будет сильнейшая версия Дюбуа. Думаю, что он победит Усика нокаутом. Возможную победу Дюбуа нельзя назвать апсетом. По букмекерским котировкам – это, конечно, будет апсет", – сказал Хрюнов.

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