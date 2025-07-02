'Хочу честного боя с Усиком': Фьюри ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) выразил готовность вернуться на ринг ради третьего боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, снова обвинил судей в том, что они украли у него победу над украинцем в реванше.

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Об это Фьюри заявил в интервью журналистам в Стамбуле, а соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Boxing Social. По словам Тайсона, он продолжает активно тренироваться и поддерживать себя в хорошей физической форме, что упростит камбэк.

"Я тренируюсь дважды в день. Если бы я собирался вернуться, я бы сделал это ради Усика. Я хочу получить справедливый результат в Англии. Усик тот, кого я бы хотел сразу получить. Это бой, которого я бы очень хотел. В Англии. Я хочу только честного боя. Мне не нужны никакие одолжения. Я хочу честного боя, честного результата, которого я добился. Думаю, я выиграл второй бой с Усиком в пять раундов. Я посмотрел его 250 раз и ни разу не увидел Усика победителем", – сказал Фьюри.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем.

Фьюри угодил в зашкварную ситуацию, приняв приглашение россиянина Умара Кремлева посетить турнир так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA). Он начал продвигать представителя страны-агрессора в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

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