Украина готова воздерживаться от ударов исключительно по Москве: Зеленский объяснил логику решения

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Киев готов воздержаться от ударов по Москве до вторника, 8 сентября.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В воскресенье, 6 сентября, оба переговорщика должны прибыть в Украину.

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По его словам, с момента разговора Украина готова соблюдать режим прекращения воздушных ударов по Москве.

"С этого момента и до конца суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву", – сказал он.

Также глава государства заслушал доклады министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте, угрозах в воздушном пространстве Украины, а также о наших шагах и активных оборонительных операциях.

"На дипломатическом треке наши действия должны быть и будут столь же на сто процентов сильными и эффективными. План дипломатических мероприятий на завтра в Киеве с участием американской делегации утвержден. Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору", – говорится в сообщении.

Напомним, спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Как сообщалось накануне, спецпредставители американского лидера везут предложение о завершении войны.

В то же время, как предположил Институт изучения войны (ISW), Москва, вероятно, не собирается предоставлять Уиткоффу и Кушнеру гарантии безопасности во время их визита в Киев. Такие действия Кремля могут свидетельствовать о том, что в Москве не намерены привлекать Вашингтон в качестве посредника в мирных переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA, визит делегатов в Украину подтвердил лично Дональд Трамп, заявив, что они посетят как Москву, так и Киев. По его словам, он считает, что существует "большая вероятность" достижения соглашения.

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