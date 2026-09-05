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Валерий Чалый
Валерий Чалый

Блог | Откуда у коррупционеров такая уверенность в безнаказанности?

Спецоперация НАБУ 'Карфаген'
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Извините за морализаторство, но это уже просто перебор…

У меня всего три вопроса:

Далее текст на языке оригинала.

  1. Чому всі фігуранти в реальному своєму житті досі розмовляють виключно російською та матірною? Їх так спеціально підбирають?!
  2. Звідки в них така впевненість у безкарності? Де оті всі ретельні перевірки перед призначеннями на такі високі посади? Не сумнівайтеся – там всім все зразу було б зрозуміло. Вони ж не з неба впали.
  3. Коли в українців зміниться уява про шкалу успіху в житті? Що це – не про "королеву і мільйони", а про щасливу родину, здоровʼя, повагу, врешті-решт – безпеку й гордість за свою націю.
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