Блог | Откуда у коррупционеров такая уверенность в безнаказанности?
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Извините за морализаторство, но это уже просто перебор…
У меня всего три вопроса:
Далее текст на языке оригинала.
- Чому всі фігуранти в реальному своєму житті досі розмовляють виключно російською та матірною? Їх так спеціально підбирають?!
- Звідки в них така впевненість у безкарності? Де оті всі ретельні перевірки перед призначеннями на такі високі посади? Не сумнівайтеся – там всім все зразу було б зрозуміло. Вони ж не з неба впали.
- Коли в українців зміниться уява про шкалу успіху в житті? Що це – не про "королеву і мільйони", а про щасливу родину, здоровʼя, повагу, врешті-решт – безпеку й гордість за свою націю.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...