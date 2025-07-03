Тайсон Фьюри объявил дату третьего боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) подтвердил, что в будущем году вернется на профессиональный ринг. Более того, Цыганский король, как называют британца, объявил о том, что проведет третий поединок против Александра Усика (23-0, 14 КО).

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Об этом Фьюри написал на своей странице в социальной сети Instagram. Боксер из Манчестер добавил, что противостояние состоится в Лондоне 18 апреля 2026 года. Поединок должен принять стадион "Уэмбли", на котором ранее Тайсон обещал собрать 100 тысяч зрителей.

"18 апреля 2026 года. Стадион "Уэмбли". Трилогия! Великобритания. По вопросам билетов обращаться к Спенсеру Брауну", – сообщил Фьюри.

Перед этим британец назвал поединок против Усика единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Фьюри, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем.

Фьюри угодил в зашкварную ситуацию, приняв приглашение россиянина Умара Кремлева посетить турнир так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA). Он начал продвигать представителя страны-агрессора в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

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