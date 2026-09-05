Мудрик впервые после дисквалификации сыграл в официальном матче. Статистика и видео

Михаил Мудрик провел первый официальный матч почти за два года и дебютировал за "Тоттенхэм" в поединке третьего тура английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест". 25-летний футболист сборной Украины появился на поле во втором тайме.

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На 75-й минуте Мудрик заменил Матиса Теля и провел на поле 17 минут. За этот отрезок он выполнил две точные передачи из двух, один раз навесил в штрафную, заработал на себе фол, сам нарушил правила и допустил одну потерю мяча. Ни одного удара по воротам украинец не сделал.

Матч в Ноттингеме закончился со счетом 0:0. "Тоттенхэм" набрал первые очки в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии после поражений от "Брентфорда" и "Ньюкасла" в двух стартовых турах.

Для Мудрика этот матч стал первым официальным выступлением за 646 дней. Последний раз он выходил на поле в официальной игре в ноябре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, "Тоттенхэм" объявил о подписании украинского вингера "Челси" 2 сентября. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона 2026/27 и предусматривает право выкупа Михаила за 75 миллионов фунтов стерлингов.

В декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика обнаружили мельдоний, после чего футболиста временно отстранили от матчей. Позже он получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию, а в июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировали дело: санкции были сняты, и украинец получил право немедленно вернуться на поле. После этого он возобновил тренировки и сыграл в предсезонных матчах "Челси".

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