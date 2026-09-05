Объявлены победители Одесского международного кинофестиваля 2026: какой фильм удостоен главной награды

В пятницу, 4 сентября, в Киеве состоялась торжественная церемония награждения победителей 17-го Одесского международного кинофестиваля. Почетную статуэтку "Золотого дюка" вручили в номинациях "Лучший международный полнометражный фильм", "Лучший украинский художественный полнометражный фильм" и "Лучший украинский документальный полнометражный фильм", а главную награду вечера – гран-при – получила картина To Die To Live.

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Некоторые картины также были удостоены специальных наград. Полный список победителей опубликован на официальном сайте фестиваля.

Гран-при и победу в номинации "Лучший украинский полнометражный документальный фильм" завоевал проект To Die To Live

Лента Юлии Гонтарук произвела наибольшее впечатление на аудитории, ведь обладателя главной награды определяют именно по результатам зрительского голосования среди картин Национальной и Международной конкурсных программ. Режиссер получила статуэтку "Золотого Дюка", а также денежную премию в размере 75 тысяч гривен.

To Die To Live рассказывает о трех молодых ветеранах-добровольцах, которые возвращаются домой с войны на востоке Украины с множеством душевных шрамов. Они пытаются найти себя в гражданской жизни, которая уже стала совершенно новой реальностью. Однако начало полномасштабной войны 24 февраля 2022 года ставит перед ними новые вызовы.

Лучший международный полнометражный фильм – "Расскажите всем"

Сюжет картины, которая принесла режиссуру Алле Хаапасало "Золотого Дюка", развивается в 1898 году в Южной Финляндии. Бунтарку Аманду отправили на остров-санаторий для "неудобных" женщин, где ей приходится привыкать к новой жизни в заключении. Главная героиня сблизилась с другими девушками после нескольких неудачных попыток побега и даже влюбилась в местного рыбака, однако пропасть между пациентками и жителями острова кажется непреодолимой.

Лучший украинский полнометражный художественный фильм – "За Победу!"

Режиссеру Валентину Васяновичу принесла "Золотого Дюка" и премию в размере 75 тысяч гривен антиутопическая лента о послевоенном будущем Украины. Главная цель фильма рассказать истории о семьях, разрушенных вооруженной агрессией, а события затрагивают и самого создателя – он пытается обрести смысл жизни через неудачи в работе.

Специальные награды получили фильмы:

"Брат" Мацея Собещанского – специальная награда жюри;

"Шахтер" Николая Бута – специальный диплом жюри;

"За Победу!" Валентина Васяновича – специальная награда от MEGOGO, а также картина была признана победителем жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI;

"Вечерняя школа" Филиппа Доценко – победитель питчинга Development;

"ДНК нации" и "Дружбы народов" победители питчинга Work in Progress.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что открытие Одесского кинофестиваля обернулось скандалом из-за появления опальной Веры Брежневой.

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