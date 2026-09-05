"Не допускают именно за это". В Госдуме объяснили, почему "новую любовницу Путина" отстранили от всех турниров в фигурном катании

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Камилу Валиеву якобы не допускают к международным соревнованиям из-за ее популярности в России. По словам Журовой, фигуристка стала "всенародным героем", поэтому ее нейтральный статус был отменен.

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"Может, ее и правда безумно боятся. Она талантливая, и они не хотят, чтобы этот талант видел весь мир. Я не могу найти других аргументов", – сказала Журова в интервью "Спорт Экспрес".

Она также заявила, что после отстранения Валиевой "вся страна встала на ее защиту и поддержку". По мнению депутата, именно отношение россиян к фигуристке стало причиной недопуска.

"И думаю, ее не допускают именно за это. За то, что она герой. А героев они допускать на соревнования не хотят, особенно когда герой всенародный. Дело в этом, я уверена", – добавила Журова.

Высказывания депутата вызвали насмешки среди пользователей "Спорт-Экспресса". Один из комментаторов назвал ее слова "чушью", другой усомнился, что сама Журова верит в собственное объяснение.

Пользователи также задавались вопросом, почему Валиеву называют "всенародным героем". "С каких пор Валиева стала народным героем?" – написал один из комментаторов. Другой заявил: "Допингист, да еще и не покаявшийся, не может быть героем".

Некоторые пользователи отдельно указали на формулировку Журовой о поддержке Валиевой всей страной. "Я не вставал", – написал один из них. Другой назвал заявление депутата "беспросветной ахинеей".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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