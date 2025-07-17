Промоутер Джошуа сказал, в каком раунде закончится реванш Усик – Дюбуа
Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) досрочно победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше боксеров. Глава компании Matchroom Boxing обратил внимание на то, насколько украинец спокойно себя вел во время дуэли взглядов, несмотря на агрессию со стороны британца.
Об этом промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. По словам Хирна, наш соотечественник выглядит явным фаворитом противостояния, и, к тому же, доказал свое ментальное превосходство над соперником. Британец предположил, что реванш Усик – Дюбуа завершится с девятого по 12-й раунд.
"Что мы увидели на дуэли взглядов? Невероятное хладнокровие Александра Усика. Его невозможно сбить с толку. Слушайте, Тайсон Фьюри является чертовым королем предматчевой подготовки. Но даже ему не удалось смутить Усика. Для украинца это будет тяжелый бой. Мы увидим другого Даниеля Дюбуа. Но я считаю, что Усик нокаутирует Дюбуа. Он остановит его между 9-м и 12-м раундом", – сказал Хирн.
Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9-й раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7-м, 8-м или 9-м раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7.00, 18.00 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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