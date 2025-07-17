Промоутер Джошуа сказал, в каком раунде закончится реванш Усик – Дюбуа

Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) досрочно победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше боксеров. Глава компании Matchroom Boxing обратил внимание на то, насколько украинец спокойно себя вел во время дуэли взглядов, несмотря на агрессию со стороны британца.

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Об этом промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. По словам Хирна, наш соотечественник выглядит явным фаворитом противостояния, и, к тому же, доказал свое ментальное превосходство над соперником. Британец предположил, что реванш Усик – Дюбуа завершится с девятого по 12-й раунд.

"Что мы увидели на дуэли взглядов? Невероятное хладнокровие Александра Усика. Его невозможно сбить с толку. Слушайте, Тайсон Фьюри является чертовым королем предматчевой подготовки. Но даже ему не удалось смутить Усика. Для украинца это будет тяжелый бой. Мы увидим другого Даниеля Дюбуа. Но я считаю, что Усик нокаутирует Дюбуа. Он остановит его между 9-м и 12-м раундом", – сказал Хирн.

Напомним, в первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9-й раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7-м, 8-м или 9-м раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7.00, 18.00 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

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Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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