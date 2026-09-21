"Катастрофа": Мерц взял на себя ответственность за поражение ХДС на выборах и пообещал реформы

Неутешительные результаты Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Мекленбурге-Передней Померании канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил с "катастрофой". Он признал необходимость реформ и "движения страны вперед".

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"Я беру на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед", – заявил лидер ФРГ в штаб-квартире ХДС в Берлине вечером в воскресенье, 20 сентября. Об этом пишет Deutsche Welle.

Канцлер подчеркнул, что "Германия способна к реформам". Он считает, что успех дальнейших законодательных изменений "не только улучшит нашу совместную жизнь, но и изменит к лучшему наше восприятие самих себя и наш имидж в мире".

Поражение на местных выборах Мерц назвал "катастрофой", при этом отметив, что ХДС "настойчиво боролся".

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Мекленбург-Передняя Померания

Пока известны лишь предварительные результаты, которые свидетельствуют о победе ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) с результатом 38,3%.

Второе место, по всей видимости, займет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 35,4%.

Третье место заняла Левая партия, за которую проголосовали около 6,5% избирателей.

Партия "Союз 90 / Зеленые" набрала 5,5% голосов, тогда как ХДС и левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) балансируют на границе пятипроцентного проходного барьера, набирая, по предварительным подсчетам, по 4,9%.

Берлин

Предварительные данные прогнозируют победу Левой партии с результатом в 25,3% голосов.

ХДС занимает второе место с 19%.

АдН, вероятно, на третьем месте с 16,3% голосов.

Зеленые наберут примерно 14,4%, СДПГ – 12,1%, а ССВ, по прогнозам, получит 4,8%, что ниже пятипроцентного проходного барьера.

Как ранее писал OBOZ.UA, Германия направит в Латвию четыре истребителя Eurofighter примерно на неделю – с конца сентября до начала октября. Они будут базироваться на авиабазе "Лиелварде" в период проведения парламентских выборов.

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