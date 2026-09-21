В Кремле заявили, что не угрожают ни одной стране Европы, и упомянули "адские" санкции США

В Кремле сделали новое заявление относительно отношений с европейскими государствами. Там заявили, что якобы Россия не угрожает ни одной из стран Европы и не имеет споров ни с одним из государств.

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Также пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о санкциях со стороны США, отметив, что они "не улучшают" отношения между США и Россией. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно

В Кремле заявили, что Россия якобы не угрожает ни одному государству в Европе. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, у Москвы "нет никаких противоречий ни с одним из европейских государств, которые могли бы стать причиной каких-либо серьезных разногласий". По его словам, Россия якобы "не представляет никакой угрозы, никому не угрожает, никого не шантажирует".

Также там раскритиковали окончательное утверждение президентом США Дональдом Трампом американского закона об ужесточении антироссийских санкций.

По словам Пескова, подписание Трампом закона об антироссийских санкциях не будет способствовать улучшению отношений между Россией и США. Также это не способствует продвижению переговоров по поводу войны в Украине.

"Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это не способствует восстановлению наших двусторонних отношений. И также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению на пути украинского урегулирования", – заявил Песков.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 18 сентября,подписал закон о санкциях против России и Ирана. Этот документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении России, а также продление действующих ограничений против Ирана.

Закон H.R. 5334 получил название в честь сенатора Линдси Грэма. Документ содержит положения о санкциях против российских должностных лиц, финансовых учреждений и других лиц, связанных с правительством Российской Федерации.

Кроме того, закон предусматривает возможность применения таможенных мер в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. В материалах к законопроекту говорится о возможности повышения пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти или газа и продолжают новые закупки после вступления закона в силу.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что глава Кремля Владимир Путин вечером 18 сентября заявил, что власть в Украине якобы захватила "кучка казначеев и коррупционеров". А отсутствие выборов в нашей стране он назвал "доказательством диктатуры". Также российский диктатор отметил, что у страны-агрессора РФ якобы "нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы", и призвал "жить дружно".

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