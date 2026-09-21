"Вчера лето, а сегодня – зима": синоптики предупредили об аномальной осени в Украине

Этой осенью на погоду в Украине будет влиять климатический феномен Эль-Ниньо. Поэтому осенний сезон может оказаться довольно необычным.

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Правда, какой именно будет украинская осень 2026 года – климатологи спорят: пока одни прогнозируют "бабье лето" чуть ли не до ноября, другие советуют готовиться к резкому похолоданию уже в октябре. Об этом сообщает ТСН .

Осень может стать особенной

Климатологи утверждают, что в этом году особенно сильно на погоду осенью повлияет масштабный климатический феномен Эль-Ниньо, заключающийся в резком и длительном повышении температуры поверхности воды в тропической зоне Тихого океана. Этот процесс влияет на всю планету, а в Украине, по мнению части специалистов, он может привести к задержке теплой погоды вплоть до ноября.

В то же время заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Украины (НАНУ) Вазира Мартазинова придерживается противоположного мнения.

Она прогнозирует: теплая погода в октябре резко сменится холодной.

Сентябрь 2026: лето уходить не спешит

В сентябре влияние Эль-Ниньо на погоду в Украине — минимальное, почти незаметное. Среднемесячная температура – в пределах нормы, от 11 до 18 градусов тепла, на юге – до +20. Резкого похолодания до конца месяца не ожидается. Да и количество осадков укладывается в норму: 37–76 мм, в Карпатах до 106 мм.

В глобальном масштабе, по оценкам Всемирной метеорологической организации, один из климатических сценариев предусматривает положительную температурную аномалию, которая постепенно дойдет до Украины.

Октябрь 2026 года: месяц контрастов

Климатические модели ВМО и ЕЦСПП указывают на то, что октябрь в Восточной и Южной Европе, а также в Украине, в частности, будет самым нестабильным месяцем.

Общийтемпературный фон ожидается умеренным, но с большими амплитудами.

На востоке Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская области) средняя температура может быть на 0,5–0,7 градуса ниже нормы, в остальных регионах – в пределах нормы.

Солнечные дни будут регулярно прерываться атмосферными фронтами. Дожди станут чаще и будут сопровождаться порывистым ветром.

Во второй половине октября ночные заморозки станут регулярными, а в высокогорье Карпат возможен первый снег.

Ноябрь 2026 года: аномальное тепло против влажных циклонов

Влияние Эль-Ниньо в Украине наиболее ярко проявится в ноябре. Благодаря притоку тёплых воздушных масс с юго-запада настоящие морозы в ноябре задержатся, а температура будет выше нормы на 0,5–1,3 градуса. Количество дождей существенно увеличится из-за активизации циклонов. Погода будет сырой, туманной и ветреной.

Арктический холод долгое время не сможет пробиться в Украину, поэтому значительных "минусов" температуры не предвидится. Однако во время кратковременных вторжений холодного воздуха в конце месяца дождь в западных, северных и центральных областях будет переходить в мокрый снег.

Климатологи прогнозируют нестабильность погоды осенью

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух подтвердила: нынешний чрезвычайно сильный Эль-Ниньо повышает вероятность тепловых волн, которые могут дойти до Украины осенью.

Но она подчеркнула два важных аспекта влияния этого океанического явления. Во-первых, потепление экваториальных вод Тихого океана оказывает мощнейшее непосредственное воздействие на Северную и Южную Америку и Азию, а также опосредованное влияние на Европу. Для Украины это влияние является отдаленным и формируется через глобальные циркуляционные процессы в атмосфере.

Второй аспект – усиление общего потепления. В сочетании с общим парниковым эффектом Эль-Ниньо увеличивает вероятность того, что осенние месяцы в Украине будут теплее нормы, а переходы между температурными режимами – более контрастными.

Сам по себе Эль-Ниньо не оказывает прямого влияния на погоду в Украине. Но он подогревает общую атмосферную систему Земли, из-за чего наша осень получает дополнительные потоки тепла и становится менее предсказуемой в отношении экстремальных температурных скачков.

Вазира Мартазинова также согласна с тем, что нынешняя фаза Эль-Ниньо оказывает влияние на Европу и Украину. Однако ее климатические модели показывают: у нас это вызовет не столько продолжительную жару, сколько непредсказуемую нестабильность погоды, шквалы и скачки температуры.

По мнению ученой, уже в конце сентября Украина столкнется с атмосферными процессами, которые обычно характерны для конца октября. Это приведет к резкому перелому погоды и волне серьезного похолодания. Из-за Эль-Ниньо погода в Европе и Украине утратит стабильность. В результате вместо привычного осеннего сезона с постепенным переходом от тепла к холодам и морозам ближе к декабрю нас ждут шквалы, резкие скачки температур и аномальные ранние заморозки в середине осени.

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