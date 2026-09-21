Хотя на улице еще довольно тепло, все мы понимаем, что с приближением холодов удары россиян по Украине будут только усиливаться. И здесь важно понять логику агрессора и выяснить, могут ли подобные кампании террора увенчаться успехом.

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Цель таких ударов значительно шире, чем физическое уничтожение электростанций, жилых домов или промышленных предприятий. Агрессор пытается превратить экономические потери и бытовые трудности в политический результат. Расчет заключается в том, что перебои с электроэнергией и теплом, остановка производства, вынужденное перемещение людей и постоянное ощущение опасности будут постепенно изматывать общество. В конце концов граждане должны начать требовать от власти прекращения войны даже на неприемлемых условиях.

Это логика воздушного террора: если не удается быстро победить армию, можно попытаться сломить страну через её города и экономику. Однако исторический опыт показывает, что путь от разрушения инфраструктуры до политической капитуляции гораздо сложнее, чем кажется тем, кто планирует такие кампании.

Блиц: разрушение без капитуляции

Одним из самых известных примеров является бомбардировка Великобритании нацистской Германией в 1940–1941 годах. После того как Люфтваффе не смогло быстро уничтожить британскую авиацию и завоевать господство в воздухе, значительная часть ударов была перенесена на Лондон и другие города. Во время "Блица" было повреждено около 1,12–1,15 млн из 2,2 млн домов в Лондонском регионе – то есть примерно каждый второй. Более 20 тысяч лондонцев погибли, десятки тысяч были ранены, а примерно каждый шестой житель хотя бы раз оставался без крова. Бомбардировки нарушили работу портов и железных дорог: в сентябре 1940 года поставки угля в столицу сократились почти наполовину. Но в то же время общебританский индекс выпуска военной продукции с сентября 1940 года по май 1941-го вырос в 1,5 раза. Блиц нанес британской экономике колоссальные потери, однако не лишил ее способности наращивать производство и продолжать войну. Именно в этом заключается разница между масштабом разрушений и их стратегической эффективностью.

Ожидалось, что массированные бомбардировки парализуют промышленность, деморализуют население и заставят британское правительство искать договоренности с Германией. Разрушения действительно были масштабными. Люди гибли, предприятия останавливались, транспорт и коммунальные системы повреждались. Однако главной цели кампания не достигла: Великобритания не вышла из войны.

Одной из причин стала способность британского государства и экономики адаптироваться. Производство рассеивали, поврежденную инфраструктуру ремонтировали, население эвакуировали, а систему гражданской обороны постепенно совершенствовали. Государство вводило нормирование, перераспределяло ресурсы и поддерживало работу критически важных предприятий. В то же время перенос акцента с аэродромов и инфраструктуры Королевских воздушных сил на города частично ослабил давление на британскую авиацию. Германия тратила самолеты, топливо, боеприпасы и подготовленные экипажи, но не приближалась к решающему военному превосходству.

Блиц продемонстрировал важную закономерность: общество не обязательно направляет своё недовольство против собственного правительства. Внешняя агрессия, напротив, укрепляет ощущение общей угрозы и готовность сопротивляться. Разрушение городов не обернулось политической капитуляцией, а воздушный террор стал дорогой заменой недостигнутой победы на поле боя.

"Война городов" между Ираном и Ираком

Подобную логику можно проследить в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Когда боевые действия на фронте приобрели затяжной характер, Иран и Ирак начали наносить авиационные и ракетные удары по городам противника. Эти кампании получили название "война городов".

Удары по Тегерану, Багдаду и другим населенным пунктам имели не только военное значение. Обе стороны пытались запугать население, нарушить экономическую жизнь, вызвать массовую эвакуацию и оказать внутреннее давление на руководство противника.

Гражданские потери, разрушения и психологический эффект были реальными. Люди покидали крупные города, предприятия работали с перебоями, а государства вынуждены были тратить дополнительные ресурсы на оборону и восстановление. Однако ни одна из сторон не смогла заставить другую быстро капитулировать с помощью ударов по городам.

Война завершилась в результате накопления гораздо более широких проблем: экономического истощения, потерь на фронте, изменения военного баланса, международного давления и сокращения способности продолжать боевые действия. Ракетные удары могли усугублять усталость общества, но не стали самодостаточным механизмом победы.

Этот пример особенно важен для понимания войны на истощение. Когда обе стороны сохраняют возможность пополнять ресурсы, поддерживать армию и контролировать внутреннюю ситуацию, террор против городов в основном увеличивает общую цену войны. Он не устраняет необходимости добиваться превосходства на фронте.

Экономика адаптации

Экономический ущерб от бомбардировок не ограничивается стоимостью разрушенных объектов. Повреждение энергетических объектов останавливает работу предприятий, сокращает производство и экспорт, уменьшает налоговые поступления и увеличивает потребность в импорте. Государство вынуждено одновременно финансировать оборону, ремонтные работы, социальную поддержку и закупку оборудования. Дополнительные расходы несут граждане и бизнес.

Но экономика не является пассивной мишенью. После первых ударов предприятия устанавливают резервные источники питания, производство перемещается, энергосистема становится более децентрализованной, ремонтные службы накапливают опыт, а международные партнеры поставляют оборудование и финансирование. Украинский бизнес уже продемонстрировал свою способность к адаптации в чрезвычайно сложных условиях. Каждый последующий удар может оставаться опасным, но его предельный эффект постепенно уменьшается.

Поэтому исход кампании определяется не только количеством ракет или масштабом первоначальных разрушений. Более важно соотношение между темпами нанесения ущерба и способностью Украины его компенсировать. Если инфраструктуру восстанавливать быстрее, чем агрессор может ее систематически выводить из строя, стратегическая цель ударов не будет достигнута.

При этом истощается и агрессор. Ракеты, самолеты, дроны, разведка и подготовка операций также имеют свою цену. Каждое средство, использованное против гражданского объекта, имеет альтернативное военное применение. Если удары не ослабляют армию противника и не влияют на его политические решения, их стратегическая отдача может оказаться низкой.

Когда бомбардировки все же дают результат

Было бы ошибкой утверждать, что воздушные кампании никогда не влияют на исход войны. Бомбардировки Германии союзниками, особенно удары по нефтяной промышленности и транспортной системе в 1944–1945 годах, существенно ограничили поставки топлива, передвижение войск и работу военной промышленности.

Однако этот пример показывает, что наибольший результат дали не попытки сломить моральный дух населения, а системное поражение критических узлов военной экономики. Кроме того, бомбардировки происходили одновременно с блокадой, потерей Германией доступа к ресурсам и наступлением сухопутных армий с запада и востока.

Таким образом, воздушные удары могут способствовать победе, когда они непосредственно снижают боеспособность армии и являются частью комплексной стратегии. Но террор против городов редко может обеспечить военное преимущество, контроль над ресурсами и успех на фронте.

Выводы для Украины

Российские удары по украинским городам нельзя недооценивать. Они наносят реальный экономический ущерб, создают риски для энергетической системы, ухудшают условия для ведения бизнеса и увеличивают зависимость страны от внешней помощи. Устойчивость общества не отменяет необходимости в ПВО, резервном оборудовании, распределенной генерации и быстром восстановлении.

Однако масштаб разрушений сам по себе еще не свидетельствует об успешности стратегии агрессора. Ее следует оценивать по тому, уменьшают ли удары способность Украины защищаться, разрушают ли они экономику быстрее, чем она адаптируется, и меняют ли они политическую готовность общества продолжать сопротивление.

В войне на истощение побеждает не обязательно тот, кто способен больше разрушить. Решающим может оказаться способность быстрее восстанавливаться, дешевле защищаться и дольше воспроизводить ресурсы, необходимые для борьбы.

Именно поэтому наша экономическая устойчивость – это не только способ смягчить последствия воздушного террора. Это один из основных инструментов стратегического провала рф.