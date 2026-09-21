Блог | Северная Корея уже стала частью этой войны. Что должен сделать мир?
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Мир слишком долго рассматривает Северную Корею исключительно как закрытое тоталитарное государство, угрожающее миру ядерным оружием.
Этого уже недостаточно.
Сегодня Северная Корея – один из ключевых поставщиков военного снаряжения для войны россии против Украины.
Миллионы артиллерийских боеприпасов. Балистические ракеты. Военная техника. Военнослужащие. Инженеры, рабочие и другой персонал, задействованный в военном производстве и обеспечении российской военной машины.
Это не гуманитарная помощь.
Это не "нейтральная торговля".
Это материальное обеспечение войны.
И оно уже привело к конкретным результатам – украинские города, жилые дома, энергетика, мирные жители.
Особенно опасно то, что Москва и Пхеньян не просто обмениваются оружием.
Они создают военный союз, в рамках которого россия получает боеприпасы, ракеты и людей для войны против Украины, а Северная Корея получает от россии военные технологии, опыт ведения современной войны и другую военную поддержку.
То есть формируется замкнутый механизм: россия питает северокорейскую военную машину – Северная Корея питает российскую войну.
И здесь мир должен наконец перестать называть это просто "сотрудничеством".
ЭТО ПРЯМОЙ ВОПРОС МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Резолюции Совета Безопасности ООН № 1718, 1874 и 2270 запрещают КНДР международные операции с вооружениями в определённых ими пределах.
Поставки северокорейского оружия россии для войны против Украины прямо противоречат этому режиму санкций. Это уже зафиксировано международными механизмами мониторинга.
А значит, вопрос должен стоять не так: "Как убедить Северную Корею не помогать россии?"
Вопрос должен стоять иначе: какую юридическую, финансовую и политическую цену мир устанавливает для государства, поставляющего оружие для агрессивной войны?
ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ МИР
– Ввести полную международную санкционную изоляцию военно-промышленного комплекса Северной Кореи.
Не символические санкции, а перекрытие всех каналов: банковских расчетов, страхования, транспортировки, судоходства, закупок компонентов, технологий, металлов, электроники и оборудования, необходимого для производства ракет и боеприпасов.
– Санкции должны наноситься не только по Пхеньяну, но и по всем посредникам.
Судно, банк, компания, брокер или физическое лицо, которые помогают перевозить или финансировать северокорейское вооружение для россии, не могут оставаться безнаказанными.
– Создать постоянный международный механизм документирования военного сотрудничества между КНДР и россией.
После того как россия заблокировала продление работы бывшей группы экспертов ООН в 2024 году, международное сообщество создало Multilateral Sanctions Monitoring Team. Этот механизм необходимо укрепить, а полученные им доказательства – систематически передавать государствам, санкционным органам и международным следственным структурам.
– Украина должна формировать отдельный массив доказательств участия КНДР в войне.
Не только количество снарядов.
А конкретно: производитель; маркировка; место производства; маршрут транспортировки; суда; банковские операции; посредники; воинские части; командиры; места применения; последствия ударов; погибшие и раненые гражданские лица.
Это должно стать доказательной базой для будущего уголовного преследования.
–Украина должна ставить вопрос о личной ответственности должностных лиц КНДР, причастных к поставкам оружия и организации участия в войне.
Нельзя скрывать преступление за ширмой государственного флага.
Если конкретное должностное лицо организует поставки оружия, передачу ракет или направление военных для участия в международном вооруженном конфликте, его роль должна устанавливаться персонально.
– ООН должна рассматривать это не как периферийную корейскую проблему, а как часть системы международной безопасности.
Ведь сегодня Северная Корея помогает россии вести войну в Европе – завтра это же военное сотрудничество может изменить баланс сил в Восточной Азии. И это уже не два отдельных кризиса, это одна цепочка.
А ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ УКРАИНА?
Украина должна перейти от реакции на каждую очередную поставку к системной международной кампании против военного альянса Москва–Пхеньян.
Нужна отдельная дипломатическая группа.
Отдельная доказательная база, санкционный трек, направление работы с Южной Кореей, Японией, США, Великобританией, ЕС и другими государствами. И главное – четкая юридическая позиция: Северная Корея не просто симпатизирует россии. Она материально способствует ведению войны против Украины, а это уже вопрос международной ответственности.
И ЕЩЕ ОДНО
Мир должен вести диалог не только с правительством Северной Кореи. Мир должен вести диалог с народом Северной Кореи. Вы не живете в вакууме. Ваши ракеты летят в украинские города, снаряды убивают украинцев, военные участвуют в войне на чужой территории, а ваш режим в обмен на это получает военные технологии и ресурсы, которые могут представлять угрозу уже не только для Украины.
Северокорейское руководство должно понимать: участие в войне не делает его сильнее. Война делает его соучастником преступлений этой войны, и мир должен наконец провести эту грань.
Нельзя одновременно говорить о международном праве – и позволять государствам открыто снабжать агрессию оружием, осуждать российскую агрессию – и оставлять без системного ответа тех, кто обеспечивает её боеприпасами. Ну и нельзя говорить о мире – и позволять производить новые ракеты для продолжения войны.
Северная Корея уже стала частью этой войны. Теперь вопрос к миру: станет ли мир частью ответа?