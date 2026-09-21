Мир слишком долго рассматривает Северную Корею исключительно как закрытое тоталитарное государство, угрожающее миру ядерным оружием.

Видео дня

Этого уже недостаточно.

Сегодня Северная Корея – один из ключевых поставщиков военного снаряжения для войны россии против Украины.

Миллионы артиллерийских боеприпасов. Балистические ракеты. Военная техника. Военнослужащие. Инженеры, рабочие и другой персонал, задействованный в военном производстве и обеспечении российской военной машины.

Это не гуманитарная помощь.

Это не "нейтральная торговля".

Это материальное обеспечение войны.

И оно уже привело к конкретным результатам – украинские города, жилые дома, энергетика, мирные жители.

Особенно опасно то, что Москва и Пхеньян не просто обмениваются оружием.

Они создают военный союз, в рамках которого россия получает боеприпасы, ракеты и людей для войны против Украины, а Северная Корея получает от россии военные технологии, опыт ведения современной войны и другую военную поддержку.

То есть формируется замкнутый механизм: россия питает северокорейскую военную машину – Северная Корея питает российскую войну.

И здесь мир должен наконец перестать называть это просто "сотрудничеством".

ЭТО ПРЯМОЙ ВОПРОС МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Резолюции Совета Безопасности ООН № 1718, 1874 и 2270 запрещают КНДР международные операции с вооружениями в определённых ими пределах.

Поставки северокорейского оружия россии для войны против Украины прямо противоречат этому режиму санкций. Это уже зафиксировано международными механизмами мониторинга.

А значит, вопрос должен стоять не так: "Как убедить Северную Корею не помогать россии?"

Вопрос должен стоять иначе: какую юридическую, финансовую и политическую цену мир устанавливает для государства, поставляющего оружие для агрессивной войны?

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ МИР

– Ввести полную международную санкционную изоляцию военно-промышленного комплекса Северной Кореи.

Не символические санкции, а перекрытие всех каналов: банковских расчетов, страхования, транспортировки, судоходства, закупок компонентов, технологий, металлов, электроники и оборудования, необходимого для производства ракет и боеприпасов.

– Санкции должны наноситься не только по Пхеньяну, но и по всем посредникам.

Судно, банк, компания, брокер или физическое лицо, которые помогают перевозить или финансировать северокорейское вооружение для россии, не могут оставаться безнаказанными.

– Создать постоянный международный механизм документирования военного сотрудничества между КНДР и россией.

После того как россия заблокировала продление работы бывшей группы экспертов ООН в 2024 году, международное сообщество создало Multilateral Sanctions Monitoring Team. Этот механизм необходимо укрепить, а полученные им доказательства – систематически передавать государствам, санкционным органам и международным следственным структурам.

– Украина должна формировать отдельный массив доказательств участия КНДР в войне.

Не только количество снарядов.

А конкретно: производитель; маркировка; место производства; маршрут транспортировки; суда; банковские операции; посредники; воинские части; командиры; места применения; последствия ударов; погибшие и раненые гражданские лица.

Это должно стать доказательной базой для будущего уголовного преследования.

–Украина должна ставить вопрос о личной ответственности должностных лиц КНДР, причастных к поставкам оружия и организации участия в войне.

Нельзя скрывать преступление за ширмой государственного флага.

Если конкретное должностное лицо организует поставки оружия, передачу ракет или направление военных для участия в международном вооруженном конфликте, его роль должна устанавливаться персонально.

– ООН должна рассматривать это не как периферийную корейскую проблему, а как часть системы международной безопасности.

Ведь сегодня Северная Корея помогает россии вести войну в Европе – завтра это же военное сотрудничество может изменить баланс сил в Восточной Азии. И это уже не два отдельных кризиса, это одна цепочка.

А ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ УКРАИНА?

Украина должна перейти от реакции на каждую очередную поставку к системной международной кампании против военного альянса Москва–Пхеньян.

Нужна отдельная дипломатическая группа.

Отдельная доказательная база, санкционный трек, направление работы с Южной Кореей, Японией, США, Великобританией, ЕС и другими государствами. И главное – четкая юридическая позиция: Северная Корея не просто симпатизирует россии. Она материально способствует ведению войны против Украины, а это уже вопрос международной ответственности.

И ЕЩЕ ОДНО

Мир должен вести диалог не только с правительством Северной Кореи. Мир должен вести диалог с народом Северной Кореи. Вы не живете в вакууме. Ваши ракеты летят в украинские города, снаряды убивают украинцев, военные участвуют в войне на чужой территории, а ваш режим в обмен на это получает военные технологии и ресурсы, которые могут представлять угрозу уже не только для Украины.

Северокорейское руководство должно понимать: участие в войне не делает его сильнее. Война делает его соучастником преступлений этой войны, и мир должен наконец провести эту грань.

Нельзя одновременно говорить о международном праве – и позволять государствам открыто снабжать агрессию оружием, осуждать российскую агрессию – и оставлять без системного ответа тех, кто обеспечивает её боеприпасами. Ну и нельзя говорить о мире – и позволять производить новые ракеты для продолжения войны.

Северная Корея уже стала частью этой войны. Теперь вопрос к миру: станет ли мир частью ответа?