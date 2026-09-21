Официально сообщили, что в 2026-м за подозреваемых в коррупции должностных топ-лиц внесли 1,1 млрд грн залога – с 1 января по 10 сентября. А на протяжении всего прошлого года за коррупционеров было внесено залога в размере 1,6 млрд грн.

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Меня как экономиста с некоторым опытом - поражает, прежде всего, именно точность:

за полный прошлый год – 1,6,

а в этом году за [253:365=]0,7 года – 1,1,

то есть как раз 1,6х0,7!!!

Ни одна отрасль [или область] никогда не дает такой точности – даже в мирное время!

Кто-то планирует и кто-то тщательно выполняет???

Как отмечают специалисты, назначение залога, как правило, сопровождается возложением на соответствующее лицо определённых дополнительных обязательств, и если подозреваемый нарушает хотя бы одно из возложенных на него таких принудительных обязательств, залог может быть взыскан в доход государства.

Если же залог не был обращен в доход государства, он возвращается собственнику по окончании действия предварительной меры.

[Существует также возможность использования этих средств для исполнения приговора в части имущественных взысканий:

залог самого обвиняемого может быть направлен на возмещение убытков или штрафа автоматически,

а средства стороннего залогодателя – исключительно с его добровольного согласия.]

Таким образом, для государства это фактически "устойчивые пассивы" – то есть оборотные средства, постоянно используемые в хозяйственном обороте и потому приравниваемые к собственным, хотя и не являются такой собственностью, а "устойчивые" они именно благодаря стабильности соответствующих сумм, которая, как видим, и имеет место…