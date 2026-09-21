"Я – сын Скрипки, который демобилизовался". Старший сын артиста вышел из тени после новости о службе в ВСУ и поразил сеть внешним видом

Старший сын лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки Роман, который служил в ВСУ, публично ответил на упрек по поводу своей демобилизации. Он пояснил, что проходил службу в боевой бригаде и непосредственно выполнял боевые задачи, а увольнение произошло на законных основаниях.

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Об этом Роман написал в Threads, отвечая пользователю, который упрекнул его за увольнение из армии. В частности, в соцсетях у сына музыканта было несколько опубликованных фото, из-за чего часть комментаторов призналась, что раньше даже не знала о его существовании, а другие обратили внимание на его внешность.

"Я – тот самый "сын Скрипки", который был мобилизован, служил в боевой бригаде и выполнял непосредственно боевые задачи. Сейчас я демобилизовался и имею законное основание на отсрочку... Зато уклонист из Америки Денис (речь идет о мужчине, который упрекнул в демобилизации. – Ред.), к счастью, лучше знает, как проходит служба в ВСУ, и только хочет нажиться на пиаре", – написал Роман.

В комментариях пользователи встали на защиту военного, отметив, что завершение службы по истечении контракта является предусмотренной процедурой.

"Да это нормально, контракты же со сроками, и по истечении срока можно уволиться. Но, конечно, недоукраинцу-переамериканцу надо п*зд*ть, у него такая работа – быть нитиком", – написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что знает людей, которые также уволились из армии по окончании контракта: "У меня полно знакомых, которые уволились из армии по окончании контракта. Мне нравится, как гражданские лезут туда, где ничего не понимают. Отдыхай, друг".

Романа также поддержали словами благодарности за службу: "Я вас прошу, не реагируйте на таких трусливых придурков. Спасибо за службу, берегите себя".

Впрочем, особое внимание в комментариях привлекла внешность старшего сына Скрипки. "Ого. Новый факт для меня номер один – у Скрипки есть сын. Новый факт номер два – а почему он такой красивый", — отреагировала одна из пользовательниц.

О том, что Роман больше не служит, он сам сообщил еще в начале сентября. В Threads мужчина написал, что после увольнения у него осталось много военных вещей, которые ему выдавали или которые он покупал сам, и спросил, куда их можно передать.

"Уволился из ВСУ, за время службы накопилось очень много военного снаряжения. Что-то выдавали, что-то покупал. Подскажите, пожалуйста, можно ли где-нибудь его отдать/обменять, может, кому-то оно пригодится больше..." – отметил он.

Ранее о службе своего первенца рассказывал и Олег Скрипка. Артист сообщил, что его старший сын служит в ВСУ и получает военные выплаты. При этом музыкант не раскрывал его должность и другие подробности.

"У меня старший сын уже сам зарабатывает. Он служит, и ему там выплачивают военное жалованье. Кстати, у него заканчивается контракт, поэтому он уже возвращается", – говорил Скрипка.

Олег Скрипка и его жена Наталья Сидь воспитывают четверых детей – сыновей Романа и Устима и дочерей Олесю и Зоряну. Артист редко рассказывает о личной жизни своих детей, поэтому о службе Романа публично стало известно только после заявлений самого музыканта.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Валерий Харчишин рассказал, как часто видится со своим сыном-военным и какую должность тот занимает в ВСУ.

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