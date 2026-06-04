'Почему люди жалуются?' Джошуа высказался о бое Усика и Верховена

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) возмутился нападками на Александра Усика (25-0, 16 КО) за его бой с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Британец отметил, что украинец совершенно не заслуживает критики из-за решения рефери остановить поединок вместе с гонгом о финале 11 раунда.

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Об этом Джошуа заявил в интервью журналу The Ring. По словам боксера из Уотфорда, Усика просто лишают возможность насладиться его победой над Верховеном, ставя под сомнение справедливость фиксации рефери технического нокаута у нидерландского кикбоксера.

"Почему люди жалуются на Александра? Он не останавливал бой сам. Он сделал то, что должен был сделать боец. Это сделал рефери. Поэтому нам нужно посмотреть на решение рефери, и нам нужно позволить Александру насладиться своей победой, потому что рефери сделал то, что должен был сделать – либо позволить бою продолжаться, либо остановить его, и он решил остановить его, и это его работа", – сказал Джошуа.

Ранее россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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