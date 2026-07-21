Каждый "куб" по 90 грн: в Киеве рассчитали новый тариф на воду, но есть нюанс
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В Украине после передачи полномочий по утверждению тарифов местным властям многие города начали пересматривать стоимость водоснабжения из-за стремительного роста расходов и многолетнего сдерживания цен. В частности, киевлянам предлагали повысить общий тариф на воду с 30,38 грн до 88,90 грн за кубометр, однако окончательного решения городские власти не приняли. В Киеве стоимость услуги составит 63,79 грн за кубометр.
О решении сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). "Это экономически обоснованный тариф, рассчитанный ЧАО "АК "Киевводоканал". На данный момент он не будет применяться. Город не согласовал такой тариф", – говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр, что все равно вдвое выше предыдущего тарифа. "Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн", – подчеркнули в КГГА.
Об идее ввести тариф, в три раза превышающий предыдущий, шла речь в официальном сообщении "Киевводоканала". Предприятие передало киевским городским властям экономические расчеты новых тарифов. Согласно сообщению, они должны были составить:
- водоснабжение – 50,69 грн за кубометр вместо нынешних 16,16 грн;
- водоотведение – 38,21 грн за кубометр вместо 14,22 грн.
Таким образом, совокупный тариф может вырасти до 88,90 грн за кубометр, что на 58,52 грн больше, чем сейчас.
Почему тариф хотят повысить
В "Киевводоканале" подчеркивают, что пересмотр тарифов не является самоцелью. По словам предприятия, действующие расценки уже давно не покрывают реальных затрат на производство и транспортировку воды. Основными причинами подорожания называют:
- трехкратный рост затрат на электроэнергию по сравнению с 2022 годом;
- подорожание топливно-смазочных материалов более чем вдвое;
- почти трехкратный рост стоимости реагентов для очистки воды;
- увеличение расходов на ремонты из-за значительного износа сетей и повреждений в результате российских атак;
- необходимость повышения заработной платы работникам предприятия.
В компании отмечают, что без экономически обоснованного тарифа обеспечить бесперебойное водоснабжение столицы становится все сложнее.
Почему волна повышений охватывает всю страну
Нынешняя волна пересмотра тарифов связана не только с ростом расходов, но и с изменением правил их утверждения. Об этом ранее уже сообщал OBOZ.UA.
Раньше решения о тарифах для крупных городов принимала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако с мая эти полномочия передали органам местного самоуправления.
Фактически регулятор годами не пересматривал тарифы, опасаясь принимать социально непопулярные решения. Из-за этого многие водоканалы накопили значительные долги, прежде всего за потребленную электроэнергию, а отдельные предприятия оказались на грани финансового кризиса.
Теперь именно местные власти вынуждены принимать решения о повышении тарифов. В противном случае муниципалитетам придется либо компенсировать убытки водоканалов из местных бюджетов, либо рисковать ухудшением качества услуг и перебоями с водоснабжением.
Где уже повысили тарифы
После изменения процедуры пересмотра тарифов повышение уже началось в ряде украинских городов. В частности , новые расценки уже ввели или согласовали:
- Черновцы;
- Запорожье;
- Кривой Рог;
- Дрогобыч.
Например, в Черновцах тариф вырос с 27,9 грн до 63,2 грн за кубометр. Также о намерении пересмотреть стоимость услуг сообщили водоканалы Чернигова, Черкасс, Тернополя, Ровно, Полтавы, Кременчуга, Винницы и Луцка. В большинстве случаев окончательные решения ещё не приняты — продолжаются общественные обсуждения, по итогам которых предложенные тарифы могут быть скорректированы.
Почему вода дорожает по всей Украине
Водоканалы объясняют, что за последние несколько лет резко выросли практически все составляющие себестоимости услуг. Наибольшее влияние оказывают:
- значительное подорожание электроэнергии, которая является одной из главных статей расходов;
- рост цен на реагенты для очистки воды;
- рост стоимости труб, запорной арматуры и других материалов;
- подорожание топлива для аварийных бригад;
- повышение затрат на оплату труда.
Кроме того, война привела к изменению логистических маршрутов, что существенно увеличило стоимость импортных материалов и оборудования. Отдельной проблемой остаются огромные долги предприятий водоснабжения за электроэнергию.
По последним оценкам, их общий объем превысил 10 млрд гривен, причем большую часть этой суммы составили всего два предприятия – "Харьковводоканал" и "Компания "Вода Донбасса". Именно поэтому большинство водоканалов заявляют, что без пересмотра тарифов обеспечивать стабильное водоснабжение и оперативно ликвидировать аварии будет все сложнее.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство – 98 % от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Более того, такая же цена сохранится и в последующие месяцы, поэтому повышения тарифов ожидать не следует.
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