Каждый "куб" по 90 грн: в Киеве рассчитали новый тариф на воду, но есть нюанс

В Украине после передачи полномочий по утверждению тарифов местным властям многие города начали пересматривать стоимость водоснабжения из-за стремительного роста расходов и многолетнего сдерживания цен. В частности, киевлянам предлагали повысить общий тариф на воду с 30,38 грн до 88,90 грн за кубометр, однако окончательного решения городские власти не приняли. В Киеве стоимость услуги составит 63,79 грн за кубометр.

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О решении сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). "Это экономически обоснованный тариф, рассчитанный ЧАО "АК "Киевводоканал". На данный момент он не будет применяться. Город не согласовал такой тариф", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр, что все равно вдвое выше предыдущего тарифа. "Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн", – подчеркнули в КГГА.

Об идее ввести тариф, в три раза превышающий предыдущий, шла речь в официальном сообщении "Киевводоканала". Предприятие передало киевским городским властям экономические расчеты новых тарифов. Согласно сообщению, они должны были составить:

водоснабжение – 50,69 грн за кубометр вместо нынешних 16,16 грн;

– 50,69 грн за кубометр вместо нынешних 16,16 грн; водоотведение – 38,21 грн за кубометр вместо 14,22 грн.

Таким образом, совокупный тариф может вырасти до 88,90 грн за кубометр, что на 58,52 грн больше, чем сейчас.

Почему тариф хотят повысить

В "Киевводоканале" подчеркивают, что пересмотр тарифов не является самоцелью. По словам предприятия, действующие расценки уже давно не покрывают реальных затрат на производство и транспортировку воды. Основными причинами подорожания называют:

трехкратный рост затрат на электроэнергию по сравнению с 2022 годом;

подорожание топливно-смазочных материалов более чем вдвое;

почти трехкратный рост стоимости реагентов для очистки воды;

увеличение расходов на ремонты из-за значительного износа сетей и повреждений в результате российских атак;

необходимость повышения заработной платы работникам предприятия.

В компании отмечают, что без экономически обоснованного тарифа обеспечить бесперебойное водоснабжение столицы становится все сложнее.

Почему волна повышений охватывает всю страну

Нынешняя волна пересмотра тарифов связана не только с ростом расходов, но и с изменением правил их утверждения. Об этом ранее уже сообщал OBOZ.UA.

Раньше решения о тарифах для крупных городов принимала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако с мая эти полномочия передали органам местного самоуправления.

Фактически регулятор годами не пересматривал тарифы, опасаясь принимать социально непопулярные решения. Из-за этого многие водоканалы накопили значительные долги, прежде всего за потребленную электроэнергию, а отдельные предприятия оказались на грани финансового кризиса.

Теперь именно местные власти вынуждены принимать решения о повышении тарифов. В противном случае муниципалитетам придется либо компенсировать убытки водоканалов из местных бюджетов, либо рисковать ухудшением качества услуг и перебоями с водоснабжением.

Где уже повысили тарифы

После изменения процедуры пересмотра тарифов повышение уже началось в ряде украинских городов. В частности , новые расценки уже ввели или согласовали:

Черновцы;

Запорожье;

Кривой Рог;

Дрогобыч.

Например, в Черновцах тариф вырос с 27,9 грн до 63,2 грн за кубометр. Также о намерении пересмотреть стоимость услуг сообщили водоканалы Чернигова, Черкасс, Тернополя, Ровно, Полтавы, Кременчуга, Винницы и Луцка. В большинстве случаев окончательные решения ещё не приняты — продолжаются общественные обсуждения, по итогам которых предложенные тарифы могут быть скорректированы.

Водоканал Было Будет Разница Чергиговводоканал 70,7 77,7 7 грн (9,9%) Черкассыводоканал 27,6 56,7 29,1 грн (105,4%) Тернопольводоканал 36,7 87,3 50,6 грн (137,87%) Ровнооблводоканал 32,6 68,4 35,8 грн (109,82%) Полтававодоканал 33,7 84,9 51,2 грн (151,93%) Кременчугводоканал 31,8 67,4 35,6 (112,1 %) Винницаоблводоканал 25,57 81,07 55,5 (217 %) Луцкводоканал 28,4 73,2 44,83 (157,74 %)

Почему вода дорожает по всей Украине

Водоканалы объясняют, что за последние несколько лет резко выросли практически все составляющие себестоимости услуг. Наибольшее влияние оказывают:

значительное подорожание электроэнергии, которая является одной из главных статей расходов;

рост цен на реагенты для очистки воды;

рост стоимости труб, запорной арматуры и других материалов;

подорожание топлива для аварийных бригад;

повышение затрат на оплату труда.

Кроме того, война привела к изменению логистических маршрутов, что существенно увеличило стоимость импортных материалов и оборудования. Отдельной проблемой остаются огромные долги предприятий водоснабжения за электроэнергию.

По последним оценкам, их общий объем превысил 10 млрд гривен, причем большую часть этой суммы составили всего два предприятия – "Харьковводоканал" и "Компания "Вода Донбасса". Именно поэтому большинство водоканалов заявляют, что без пересмотра тарифов обеспечивать стабильное водоснабжение и оперативно ликвидировать аварии будет все сложнее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство – 98 % от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Более того, такая же цена сохранится и в последующие месяцы, поэтому повышения тарифов ожидать не следует.

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